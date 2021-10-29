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Байден не решился злить Путина испытанием новых ракет перед встречей в июне: "А намёк пропал зря"
29 октября 2021, 02:10 • 21 • Политика
Белый дом надавил на Пентагон, заставив отложить испытания сверхзвукового оружия в преддверии саммита президентов России и США.
Менее чем за неделю до встречи Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшейся в Швейцарии, Белый дом вынудил американское военное ведомство перенести давно запланированные испытания гиперзвукового оружия, намечавшиеся как раз на это время, дабы не обострять отношения Москвы и Вашингтона.
Сразу три источника, в том числе из самого Пентагона и конгресса, подтвердили изданию Politico, что некий высокопоставленный сотрудник администрации Байдена обратился к руководству Минобороны с просьбой отложить эти испытания.
- отмечает издание.
Впрочем, констатирует Politico, Путин "даже после личных переговоров с Байденом явно не понял послания", которое ему пыталась донести администрация американского коллеги: меньше чем через месяц после их встречи Минобороны России объявило об успешном испытании своей "гиперзвуковой ракеты, которую недавно похвалил сам Владимир Путин". А вот США свою попытку провалили.
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