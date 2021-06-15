Байден не решился повторить скандальный выпад: "Я, правда, тоже смеюсь"

Президент США Джо Байден не решился повторить скандальный выпад против лидера России Владимира Путина. "Я, правда, тоже смеюсь", - неловко он ответил журналистам.

Речь идёт о скандальном высказывании Байдена, когда тот назвал президента нашей страны "убийцей". Тогда Владимир Путин улыбнулся и пожелал здоровья американскому президенту.

Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО журналисты попросили его прокомментировать реакцию Путина на такие слова. Байден на этот раз не был столь дерзким и неуклюже попытался выйти из неловкой ситуации.

"Послушайте, он ясно дал понять, что… дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал", - сказал он и добавил, что тогда говорил "честно".

Когда же журналист напомнил о том, что Путин рассмеялся в ответ на слова Байдена, последний изобразил смех и отметил, что "тоже смеётся". По словам Байдена, сказанные тогда им слова не повлияют на предстоящий саммит.