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Байден не решился повторить скандальный выпад: "Я, правда, тоже смеюсь"
15 июня 2021, 06:30 • 136 • Политика
Президент США Джо Байден не решился повторить скандальный выпад против лидера России Владимира Путина. "Я, правда, тоже смеюсь", - неловко он ответил журналистам.
Речь идёт о скандальном высказывании Байдена, когда тот назвал президента нашей страны "убийцей". Тогда Владимир Путин улыбнулся и пожелал здоровья американскому президенту.
Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО журналисты попросили его прокомментировать реакцию Путина на такие слова. Байден на этот раз не был столь дерзким и неуклюже попытался выйти из неловкой ситуации.
"Послушайте, он ясно дал понять, что… дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал", - сказал он и добавил, что тогда говорил "честно".
Когда же журналист напомнил о том, что Путин рассмеялся в ответ на слова Байдена, последний изобразил смех и отметил, что "тоже смеётся". По словам Байдена, сказанные тогда им слова не повлияют на предстоящий саммит.
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