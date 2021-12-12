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Байден не пугал Путина: В Кремле раскрыли детали переговоров лидеров
12 декабря 2021, 14:25 • 140 • Политика
Диалог президентов России и США был конкретный, без разночтений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя переговоры.
Напомним, онлайн-саммит лидеров состоялся вечером 7 декабря и продлился два часа.
"Президенты, естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения", заявил Песков.
Тон же обсуждения был предельно конкретный, не терпящий разночтений.
"Здесь обманываться не надо", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Отмечается, что Байден не пугал Путина в разговоре, беседа была взаимоуважительной. Об этом пишет ТАСС.
Известно, что Владимир Путин, открывая переговоры с Байденом, заявил, что очень хотел бы увидеться с ним лично. Соответствующие кадры были продемонстрированы в программе "Москва. Кремль. Путин".
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