Байден не пугал Путина: В Кремле раскрыли детали переговоров лидеров

Диалог президентов России и США был конкретный, без разночтений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя переговоры.

Напомним, онлайн-саммит лидеров состоялся вечером 7 декабря и продлился два часа.

"Президенты, естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения", заявил Песков.

Тон же обсуждения был предельно конкретный, не терпящий разночтений.

"Здесь обманываться не надо", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Отмечается, что Байден не пугал Путина в разговоре, беседа была взаимоуважительной. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что Владимир Путин, открывая переговоры с Байденом, заявил, что очень хотел бы увидеться с ним лично. Соответствующие кадры были продемонстрированы в программе "Москва. Кремль. Путин".