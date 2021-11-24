Байден не прислал Путину приглашение на саммит

Опубликован список стран, приглашённых на "саммит за демократию", который организует президент США Джо Байден. Россия в нём отсутствует, как и Китай с Турцией. Зато пригласить Украину не забыли.

Американский Госдеп обнародовал список из 110 государств мира, которые примут участие в "саммите за демократию". Об идее проведения такого мероприятия в виртуальном режиме глава Белого дома заявил в августе. Он должен пройти 9-10 декабря.

По словам Байдена, этот саммит "стимулирует обязательства и инициативы по трём основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека".

В списке, который появился накануне на сайте Госдепартамента, значатся 110 стран. В него входит в том числе и Тайвань, зато Китай на саммит не пригласили. Также в списке не фигурирует Турция, несмотря на то что она является союзницей США по НАТО.

Приглашены на саммит и практически все государства, входящие в ЕС - кроме Венгрии. Среди стран бывшего СССР в списке оказались Молдавия, Литва, Латвия и Эстония, а также Армения и Грузия. Есть в списке приглашённых и Украина.

А вот Россию на "демократический" саммит демонстративно не позвали - так же как и Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

Известно, что в саммите примут участие не только лидеры государств, но и ряд представителей общественности и бизнеса. Байден рассчитывает повторить мероприятие через год, чтобы подвести результаты работы.