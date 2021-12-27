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Байден не поднял руку на "Северный поток - 2", но дал денег на "сдерживание России"
27 декабря 2021, 22:35 • 94 • Политика
Президент США Байден подписал оборонный бюджет без санкций против "Северного потока - 2", но со "сдерживанием России".
Президент США Джо Байден выделил деньги на "сдерживание России", но не на санкции против газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.
Речь идёт об оборонном бюджете США на 2022 год, который подписал Байден. В нём предусмотрены средства на "сдерживание России", но при этом отсутствуют санкции против "Северного потока - 2".
- гласит заявление Белого дома.
Напомним, что новых санкций против русского газопровода требовали республиканцы. Также они настаивали на санкциях против 35 граждан России, "близких к власти", а также в отношении суверенного долга России. Ничего из этого так и не попало в итоговый документ.
Тем не менее деньги на военное сдерживание Москвы в Европе всё-таки были выделены. Предполагается, что 300 миллионов долларов уйдут на военную помощь Украине. Из них 75 миллионов должны потратить на летальные средства и сопутствующие услуги.
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