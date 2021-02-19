Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным прова...
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Главная / Политика

Байден не хочет ссориться: эксперт объяснила смягчение санкций США против "Северного потока-2"

19 февраля 2021, 13:15  •  88 • Политика
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Давление на Россию при этом не прекратится
Вашингтон откажется от намерения наказать немецкий бизнес за поддержку проекта "Северный поток-2", поскольку президенту США Джо Байдену нужны нормальные отношения с ключевыми союзниками, а Берлин четко дал понять, что ему нужен российский газопровод.
Позиции сторонников "Северного потока-2" укрепила холодная зима 2021 года. Европейцы убедились, что поставщики СПГ не гарантируют бесперебойного снабжения топливом в отличие от трубопроводов. Поэтому представители ФРГ жестко отстаивают "СП-2" перед американцами.
"А Байдену не хочется начинать президентство с новой ссоры с союзниками США по НАТО и вообще с Европой",
– считает замруководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. Поэтому, скорее всего, Вашингтон не будет распространять свои санкции на немецкие компании и политиков, поддерживающих реализацию проекта. Об этом недавно сообщил "Блумберг" со ссылкой на собственные источники.
Другое дело, что США не откажутся от попыток навредить России. В СМИ муссируются слухи о стремлении Вашингтона получить от Берлина гарантии, что "СП-2" будет тут же перекрыт, если Москва попытается остановить транзит газа по невыгодному маршруту через Украину.
"Это попытки заставить Россию оплачивать с помощью платы за транзит через Украину ее нынешние антироссийские власти и антироссийскую политику",
– приводит РИА ФАН мнение аналитика.
Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прямо заявил, что для украинцев остановка строительства "Северного потока-2" – это "вопрос жизни и смерти"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
18 февраля 2021, 23:30
Никак нельзя: Захарова послала Токио прощальный сигнал о Курилах
19 февраля 2021, 09:35
"Заплатил большие деньги": Порошенко купил закрытый Зеленским телеканал
19 февраля 2021, 09:35
Пушков объяснил восхищение мнением Запада комплексом неполноценности
19 февраля 2021, 02:15
Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых ведомств
19 февраля 2021, 02:15
Путин продлил срок госслужбы двум заместителям главы МИД РФ
19 февраля 2021, 02:15
Установка в развитие: как Псковской области подтянуть экономику
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2021, 04:50
Россия внесла в санкционный список еще девять украинских компаний
15 февраля 2021, 21:55
Байден завладел рычагом давления на Россию - СМИ
16 февраля 2021, 20:50
Лукашенко наказал Литву за антибелорусские санкции
18 февраля 2021, 02:25
Литва готовится к эвакуации Вильнюса
17 февраля 2021, 23:40
Президент Украины – метадоновый наркоман?
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.