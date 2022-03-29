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Байден назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине. Готовится провокация?

29 марта 2022, 00:10  •  87 • Политика
Возможное применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны США, заявил Байден.
Президент США Джо Байден заявил, что возможное применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны США. При этом американский лидер ушёл от ответов на уточняющие вопросы.
Ранее Минобороны России сообщало о подготовке украинскими нацбатами целого ряда провокаций с химическими веществами, которые хотят выдать за применение химоружия войсками России. Схожими методами пользовались боевики и террористы в Сирии, чтобы спровоцировать удары США по САР.
Возможное применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны США,
- заявил Джо Байден.
А когда журналист Fox News попытался уточнить, какой именно ответ будет со стороны США, Байден неожиданно сорвался и заявил, что не собирается об этом рассказывать.
Я не собираюсь говорить это ВАМ! Я не собираюсь говорить Путину, что я собираюсь делать, если Путин применит химическое оружие. Вы что, глупец?
- устроил истерику Байден.

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