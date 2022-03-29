Байден назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине. Готовится провокация?

Возможное применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны США, заявил Байден.

Президент США Джо Байден заявил, что возможное применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны США. При этом американский лидер ушёл от ответов на уточняющие вопросы.

Ранее Минобороны России сообщало о подготовке украинскими нацбатами целого ряда провокаций с химическими веществами, которые хотят выдать за применение химоружия войсками России. Схожими методами пользовались боевики и террористы в Сирии, чтобы спровоцировать удары США по САР.

Возможное применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу со стороны США,

- заявил Джо Байден.

А когда журналист Fox News попытался уточнить, какой именно ответ будет со стороны США, Байден неожиданно сорвался и заявил, что не собирается об этом рассказывать.

Я не собираюсь говорить это ВАМ! Я не собираюсь говорить Путину, что я собираюсь делать, если Путин применит химическое оружие. Вы что, глупец?

- устроил истерику Байден.