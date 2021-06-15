Байден назвал Путина соперником: "Жёсткий человек"

Президент США Джозеф Байден высказался о президенте России Владимире Путине.

Президент США Джозеф Байден снова высказался о своём коллеге - президенте России Владимире Путине.

Я с ним встречался. Это умный, жёсткий человек,

- заявил Байден в понедельник, 14 июня, на пресс-конференции по итогам саммита G7.

"И он является достойным соперником", - также добавил американский лидер.

Напомним, в Женеве 16 июня состоится саммит двух президентов.