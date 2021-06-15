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Байден назвал Путина соперником: "Жёсткий человек"

15 июня 2021, 01:00  •  54 • Политика
Президент США Джозеф Байден высказался о президенте России Владимире Путине.
Президент США Джозеф Байден снова высказался о своём коллеге - президенте России Владимире Путине.
Я с ним встречался. Это умный, жёсткий человек,
- заявил Байден в понедельник, 14 июня, на пресс-конференции по итогам саммита G7.
"И он является достойным соперником", - также добавил американский лидер.
Напомним, в Женеве 16 июня состоится саммит двух президентов.

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