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Байден назвал главную смертельную угрозу для США. О России ни слова

29 апреля 2021, 09:40  •  135 • Политика
Президент США Джо Байден назвал главную смертельную угрозу для США. Об этом он заявил в своём обращении к американскому Конгрессу. К удивлению, о России он не сказал ни слова.
По словам американского президента, главной террористической угрозой для Соединённых Штатов являются сторонники идеи превосходства белой расы. Байден отметил, что ни он, ни его команда не будут игнорировать то, что установили американские разведывательные службы.
"Наиболее смертельная террористическая угроза для страны в настоящее время исходит от терроризма белого превосходства", - цитирует его пресс-служа Белого дома.
Ранее во время своей речи о людях, поддерживающих идею превосходства белой расы, Байден в словосочетании "нацистские флаги" оговорился во втором слове. Вместо слова "flag" он произнёс другое, ругательное слово, обозначающее сексуальные меньшинства. После оговорки Байден поспешил исправиться.

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