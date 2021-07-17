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Байден назвал единственный источник опасности из-за COVID

17 июля 2021, 21:30  •  27 • Политика
Байден обвинил соцсети в распространении дезинформации о COVID-19. "Они [соцсети] убивают людей. Единственная пандемия, которая сейчас есть, - среди невакцинированных", - заявил американский лидер.
По мнению президента США Джо Байдена, соцсети, которые позволяют распространять на своих платформах дезинформацию о коронавирусе и вакцинах, тем самым фактически убивают людей. Заявление прозвучало на брифинге американского лидера в Белом доме.
Байден пояснил, что основная часть заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 - это люди, не сделавшие прививку от болезни. Поэтому распространение дезинформации о вакцинах от коронавируса буквально убивает людей. А площадки, которые позволяют это делать, - несут за это ответственность.
Они [соцсети] убивают людей. Единственная пандемия, которая сейчас есть, - среди невакцинированных. И они убивают людей,
- заявил Джо Байден.
В Facebook уже отреагировали на обвинения. В администрации соцсети заявили, что никого не убивают, а, напротив, - "помогают спасать людям жизни", распространяя авторитетную информацию о COVID-19 и вакцинах.

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