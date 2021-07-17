|
Байден назвал единственный источник опасности из-за COVID
17 июля 2021, 21:30 • 27 • Политика
Байден обвинил соцсети в распространении дезинформации о COVID-19. "Они [соцсети] убивают людей. Единственная пандемия, которая сейчас есть, - среди невакцинированных", - заявил американский лидер.
По мнению президента США Джо Байдена, соцсети, которые позволяют распространять на своих платформах дезинформацию о коронавирусе и вакцинах, тем самым фактически убивают людей. Заявление прозвучало на брифинге американского лидера в Белом доме.
Байден пояснил, что основная часть заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 - это люди, не сделавшие прививку от болезни. Поэтому распространение дезинформации о вакцинах от коронавируса буквально убивает людей. А площадки, которые позволяют это делать, - несут за это ответственность.
- заявил Джо Байден.
В Facebook уже отреагировали на обвинения. В администрации соцсети заявили, что никого не убивают, а, напротив, - "помогают спасать людям жизни", распространяя авторитетную информацию о COVID-19 и вакцинах.
Подпишитесь на нас
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 июля 2021, 12:10
|
13 июля 2021, 09:15
|
10 июля 2021, 21:40
|
14 июля 2021, 08:10
|
13 июля 2021, 12:55
|
12 июля 2021, 23:10
|
14 июля 2021, 04:30