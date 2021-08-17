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Байден назвал достигнутой цель США в Афганистане
17 августа 2021, 00:45 • 66 • Политика
В своём выступлении по Афганистану американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон добился своей цели.
На фоне происходящего коллапса в Афганистане президент США Джо Байден выступил с обращением. По его словам, цель операции США в Афганистане была достигнута. Дальнейшее пребывание, указал он, обернулось бы потерями.
Сейчас главной задачей для США является эвакуация американцев и помогавших им граждан республики.
Американский лидер также уточнил, что целью США в Афганистане остаётся предотвращение атак на территории США. При этом он указал, что американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы.
Он добавил, что у России и Китая якобы были свои интересы в том, чтобы американцы вливали свои ресурсы в это ближневосточное государство.
Байден в своём выступлении также указал, что афганские лидеры не сумели объединиться, отказались от переговоров и лгали.
Напомним, что ранее Кабул перешёл под контроль движения "Талибан"*, афганский президент Ашраф Гани бежал. По информации источников, он может находиться в Омане.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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