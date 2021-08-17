Байден назвал достигнутой цель США в Афганистане

В своём выступлении по Афганистану американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон добился своей цели.

На фоне происходящего коллапса в Афганистане президент США Джо Байден выступил с обращением. По его словам, цель операции США в Афганистане была достигнута. Дальнейшее пребывание, указал он, обернулось бы потерями.

Сейчас главной задачей для США является эвакуация американцев и помогавших им граждан республики.

Американский лидер также уточнил, что целью США в Афганистане остаётся предотвращение атак на территории США. При этом он указал, что американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы.

Он добавил, что у России и Китая якобы были свои интересы в том, чтобы американцы вливали свои ресурсы в это ближневосточное государство.

Байден в своём выступлении также указал, что афганские лидеры не сумели объединиться, отказались от переговоров и лгали.

Напомним, что ранее Кабул перешёл под контроль движения "Талибан"*, афганский президент Ашраф Гани бежал. По информации источников, он может находиться в Омане.

* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.