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Байден назначил Меркель встречу через месяц после Путина

11 июня 2021, 15:25  •  161 • Политика
Президент США Джо Байден примет в Белом доме канцлера Германии Ангелы Меркель 15 июля. То есть ровно через месяц после саммита с президентом России Владимиром Путиным. Информацию о встрече уже подтвердили в администрации Байдена.
Ранее во французских СМИ появилась информация о грядущей встрече президента США Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель 15 июля во время её визита в Белый дом. Теперь эту информацию официально подтвердили и в администрации американского лидара.
В опубликованном от лица пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявлении указывается, что "президент Байден с нетерпением ждёт возможности приветствовать канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме". Дата подтверждается тоже - 15 июля. То есть ровно через месяц после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.
Как ожидается, стороны обсудят двусторонние отношения между Берлином и Вашингтоном, обсудят ряд текущих общих проблем. Среди них в Белом доме назвали прекращение пандемии COVID-19, а также устранение угрозы изменения климата.
Кроме того, обсудят лидеры и вопросы, касающиеся "содействия экономическому процветанию и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей".

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