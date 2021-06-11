Байден назначил Меркель встречу через месяц после Путина

Президент США Джо Байден примет в Белом доме канцлера Германии Ангелы Меркель 15 июля. То есть ровно через месяц после саммита с президентом России Владимиром Путиным. Информацию о встрече уже подтвердили в администрации Байдена.

Ранее во французских СМИ появилась информация о грядущей встрече президента США Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель 15 июля во время её визита в Белый дом. Теперь эту информацию официально подтвердили и в администрации американского лидара.

В опубликованном от лица пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявлении указывается, что "президент Байден с нетерпением ждёт возможности приветствовать канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме". Дата подтверждается тоже - 15 июля. То есть ровно через месяц после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Как ожидается, стороны обсудят двусторонние отношения между Берлином и Вашингтоном, обсудят ряд текущих общих проблем. Среди них в Белом доме назвали прекращение пандемии COVID-19, а также устранение угрозы изменения климата.

Кроме того, обсудят лидеры и вопросы, касающиеся "содействия экономическому процветанию и международной безопасности на основе наших общих демократических ценностей".