Байден нашёл секретное оружие против Ирана

В день инаугурации Майкл Пак, скандальный генеральный директор Агентства глобальных СМИ США (USAGM), стал самой первой кадровой жертвой администрации Джо Байдена. В последующие дни лидеры управляемого USAGM Voice of America (VOA) и других подразделений USAGM, включая Radio Free Europe и Radio Free Asia, назначенные Паком, также были безнаказанно уволены.

Кратковременное пребывание Пака у руля Агентства США по глобальным СМИ (USAGM), которое он возглавлял с момента своего утверждения Сенатом в июне 2020 года до дня инаугурации, изобиловало спорами по поводу чрезмерного политического охвата и смещения приоритетов. Поэтому неудивительно, что критики приветствовали уход Пака и последовавшие за этим кадровые перестановки как запоздалую коррекцию курса, которая вернула стабильность хорошо функционирующей бюрократии.

Но проблемы в USAGM гораздо глубже, чем противоречивый генеральный директор. Фактически некоторые из инициатив Пака – такие как попытка навязать ответственность недисциплинированным государственным структурам и устранить нарушения в системе безопасности среди сотрудников и подрядчиков – были направлены на устранение проблем, которые беспокоили американское вещание задолго до того, как сам Пак прибыл в штаб-квартиру USAGM на проспекте Независимости.

И сейчас как никогда важно исправить некоторые из этих глубоко укоренившихся проблем, поскольку администрация Байдена пытается изменить внешнюю политику США. В частности, есть одно место, где USAGM играет решающую роль во внешней политике США: Иран. Хотя многие аспекты подхода администрации Байдена к международным делам остаются неясными, уже очевидно, что её политика в отношении Ирана будет серьёзно отличаться от политики администрации Трампа.

В то время как политика "максимального давления" эпохи Трампа привела к тому, что Иран столкнулся с растущей политической и экономической изоляцией, новый Белый дом Байдена ясно дал понять, что он планирует широкий дипломатический импульс для возобновления сотрудничества с Исламской Республикой.

В текущем состоянии персидская служба VOA не может быть очень полезна для этой миссии. Она считается одной из самых устаревших, неэффективных и скандальных служб вещания, которыми управляет USAGM, и страдает многими недостатками, от плохого управления до неинтересного контента. Такие недостатки мешали сменяющим друг друга администрациям выполнять более широкую миссию агентства по предоставлению надёжной информации несвободным обществам. И они же помешали Вашингтону эффективно общаться с наиболее важным электоратом внутри Ирана: самим иранским народом.

Это серьёзный недостаток. По сути, долгосрочная стратегия в Иране всегда нацеливалась на иранское общество, а не на ветшающий госаппарат и крайне непопулярный клерикальный режим. Именно народ Ирана поможет определить геополитическую траекторию развития страны в долгосрочной перспективе.

Соединённые Штаты полностью заинтересованы в том, чтобы помочь сформировать эту траекторию в более плюралистическом и свободном политическом направлении. Для этого требуется конструктивное взаимодействие с иранским народом, а также модернизация основных инструментов, таких как VOA Persian, чтобы сделать этот приоритет возможным.

Возможно, самая основная проблема, связанная с вещанием правительства США на Иран, заключается в том, что трудно измерить его эффективность. Хотя официальные лица стали зачастую утверждать, что американское внушение оказывает влияние на иранцев, на самом деле существует мало эмпирических данных, подтверждающих это. Достоверные, независимые сторонние оценки истинного охвата и привлекательности VOA в Исламской Республике явно отсутствуют в общественной сфере.

В то же время обширные интервью с давними обозревателями персидскоязычных СМИ, проведённые в последние месяцы, показывают, что информационная деятельность США становится всё более маргинальной и неуместной для большинства иранцев, уступая место более убедительным и динамичным альтернативам частного сектора, таким как Manoto, базирующийся на персидском языке лондонский развлекательный канал, и связанный с Саудовской Аравией канал Iran International.

Таким образом, имеется большая слепая зона. Достоверная оценка истинного уровня популярности VOA среди иранской аудитории (с помощью показателей социальных сетей, прямых телефонных опросов и различных других средств) является важной предпосылкой для определения истинной стоимости текущих инвестиций США в вещание в Иране.

Проще говоря, американские законодатели должны точно знать, сколько иранцев настраивается на передачи VOA на персидском языке, чтобы оценить, остаётся ли эта услуга "хорошей ставкой" и разумным использованием долларов налогоплательщиков. Просто поверить на слово государственным служащим, которые рассчитывают на сохранение имеющегося финансирования, не выход.

Вторая проблема, которая беспокоит VOA Persian, связана с контентом.

Служба сегодня страдает от того, что можно было бы назвать "путаницей в содержании", поскольку программы включают разрозненное и неэффективное сочетание новостей, анализа, культуры и развлекательных программ, таких как повторные показы некогда популярного сериала CNN "Энтони Бурден: Неизвестные части". Напротив, современные рыночные конкуренты VOA занимают гораздо более внятные и чётко определённые ниши.

Manoto, например, пользуется спросом у иранской публики за его культурный и развлекательный контент, такой как кулинарные и музыкальные шоу, в то время как Iran International широко используется для просмотра последних новостей и анализа.

Более того, это положение вещей в последние годы ухудшилось из-за отмены популярных шоу политической сатиры на VOA и культурных комментаторов, таких как Parasit и Ofogh, которые ранее успешно объединяли эти категории. Официальные лица США должны переоценить "миссию" VOA по отношению к Ирану – обдумать тот посыл, который они пытаются донести до иранской аудитории, – а затем переформулировать программу, чтобы она лучше соответствовала этим целям.

В-третьих, американские программы в отношении Ирана в настоящее время прискорбно отстают по скорости реакции. VOA Persian упорно не в состоянии реагировать на изменения во внешней политике своевременным, эффектным образом, что наносит большой ущерб доверию как самому каналу, так и Соединённым Штатам в целом.

Особенно вопиющий пример произошёл после убийства в январе 2020 года печально известного генерала КСИР Касема Сулеймани, важного события, имевшего серьёзные последствия для позиции Ирана в регионе и американо-иранского стратегического соперничества.

По словам бывших руководителей вещания, VOA потребовался почти полный рабочий день, чтобы осветить это событие, – задержка, которая позволила иранскому режиму монополизировать и сформировать повествование о смерти Сулеймани. Такое положение вещей просто недопустимо. Соединённым Штатам необходимо иметь возможность достоверно, быстро и эффективно рассказывать свою правду об истории, связанной с нарушением развития отношений между США и Ираном.

Развитие такого рода возможностей необходимо для разоблачения лжи режима и неправильной характеристики Америки, а также для объяснения иранской аудитории стратегического обоснования последнего дипломатического решения или внешнеполитических действий США. Реорганизация программирования, а также изменение административных функций, например, увеличение рабочего времени, улучшат способность VOA Persian быстро реагировать на события.

Эта способность также важна для культурного программирования. Среди самых влиятельных программ VOA из недавнего прошлого – короткометражный документальный фильм и дискуссионное шоу, известное как "Табличка" (Tablet).

"Табличка", которой управляет известная активистка по защите прав женщин Масих Алинеджад, фокусируется на борьбе за социальное и гендерное равенство в Иране и, по всем доступным показателям, является одной из самых успешных программ, собирая миллионы зрителей и ведя постоянное взаимодействие в социальных сетях.

Тем не менее Tablet в настоящее время недооценено и ограничено только одной 30-минутной еженедельной программой, которая впоследствии ретранслируется в более поздние сроки. Такая структура мешает вещанию США идти в ногу с быстро меняющимся социально-культурным диалогом в Исламской Республике и создаёт впечатление, что Соединённые Штаты не поддерживают связь с иранской публикой.

Ситуация вокруг "Таблички" – это частный случай более серьёзной проблемы. Значимые программы – те, которые учитывают тенденции и отношения, преобладающие среди граждан Ирана, действительно существуют. Но поскольку они построены на уже существующем (и жёстком) графике вещания, они, как правило, не реагируют на быстро меняющиеся человеческие пристрастия в Иране.

Введение более интенсивного графика производства Tablet и других значимых шоу, таких как новая программа "Шахматы", программа круглого стола для политических дискуссий, позволит VOA лучше отразить скрытый динамизм иранского общества.

Наконец, что, пожалуй, наиболее важно для аудитории, нынешняя работа США с Ираном просто не привлекательна с эстетической точки зрения. Низкая производственная стоимость и дилетантский внешний вид в значительной степени способствуют тому, что "Голосу Америки" не удалось завоевать "сердца и умы" иранцев, несмотря на неотъемлемую репутацию службы как авторитетного "голоса" Соединённых Штатов.

Это особенно бросается в глаза, когда программы VOA сравниваются с их рыночными конкурентами в персидском медийном пространстве – все они (даже трансляции иранского режима) предлагают более динамичные визуальные эффекты и контент, чем могут предложить США в настоящее время.

Чтобы программы VOA отличались от своих конкурентов и превосходили их, правительству США необходимо инвестировать в значительное улучшение внешнего вида, профессионализма и содержания услуг. В частности, услуга может выиграть от создания новых оригинальных программ, специально направленных на более активное участие иранской молодёжи, которая представляет значительную часть 85-миллионного населения Ирана.

По своей природе проведение реформ и обновлений, описанных выше, будет долгосрочным мероприятием, которое, вероятно, охватит несколько президентских администраций. Тем не менее администрация Байдена может предпринять ряд краткосрочных действий, которые могут дать толчок процессу и принести немедленные результаты.

Первое – это кадровые изменения. За прошедшие годы многие персидские сотрудники VOA стали рассматриваться в крайне негативном свете как активистами ирано-американского происхождения, так и критиками режима, которых раздражали их явные политические предубеждения и их неспособность должным образом разъяснять политику США.

Чтобы внешние наблюдатели отнеслись к этому серьёзно, любые усилия по реформе, которые могут быть инициированы новым генеральным директором USAGM при участии Белого дома, потребуют значимых изменений как на уровне репортера/редактора, так и на уровне высшего руководства. Более того, такие кадровые изменения необходимо будет предавать гласности и продвигать как способ чётко донести до внешних критиков, что правительство США услышало их жалобы по поводу укомплектования штатов и серьёзно на них отреагирует.

Другой ключевой приоритет нового Белого дома должен заключаться в том, чтобы побудить VOA лучше использовать своё неотъемлемое преимущество: доступ к руководящим органам. Тесная географическая близость VOA к Конгрессу США и различным агентствам исполнительной власти в Вашингтоне по-прежнему крайне мало используется её персидской службой. В настоящее время репортёры и руководство "Голоса Америки" не прилагают особых усилий для поиска интервью, комментариев и идей у официальных лиц и профильных экспертов как средства создания надлежащего контекста для политики США.

Это серьёзная ошибка. Как показали многочисленные исследования, население Ирана молодое, динамичное и энергичное. Оно также ориентировано на Запад и остро воспринимает Америку как символ всего, чем не является их нынешнее репрессивное правительство.

Информационно-пропагандистская деятельность "Голоса Америки" в настоящее время не касается институтов, процессов и ценностей, которые отличают Соединённые Штаты от клерикального режима Ирана. Однако освещать это необходимо.

Чтобы прояснить официальные решения США, необходимо более постоянное взаимодействие с официальными лицами персидских журналистов и репортёров VOA. Такой фокус также поможет исправить дезинформацию о правительстве США, продвигаемую иранским режимом.

Законодатели в большинстве своём уверены в том, что американская пропаганда в отношении Ирана должным образом отражает как их взгляды, так и политику США ­– к сожалению, в настоящее время это не соответствует действительности.

VOA Persian играет важную роль в миссии нынешней администрации по возобновлению сотрудничества с Исламской Республикой, и Байден поступил бы мудро, если бы воспользовался этим. Но сначала сервис нужно исправить, сверху донизу. Достигнет ли президент этой цели или нет, будет ключевым тестом того, насколько серьёзно он относится к возобновлению реального диалога не только с иранским режимом, но и с иранским народом.

Илан Берман – старший вице-президент Американского совета по внешней политике в Вашингтоне, округ Колумбия. Эксперт по региональной безопасности на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в Российской Федерации, он консультировал Центральное разведывательное управление США, а также государственный департамент и Министерство обороны США, а также оказывал помощь по вопросам внешней политики и национальной безопасности ряду правительственных агентств и офисов Конгресса. CNN назвал его одним из "ведущих американских экспертов по Ближнему Востоку и Ирану".

Источник: https://www.afpc.org/publications/articles/joe-bidens-secret-weapon-for-resetting-iran-policy

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