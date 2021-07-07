Байден написал новое послание для Путина

Байден заявил, что намерен передать Путину послание по кибербезопасности. Это уже второй подобный документ, направленный в адрес главы России.

Президент США Джо Байден заявил, что у него есть послание для главы России Владимира Путина по поводу кибербезопасности. Заявление прозвучало на пресс-конференции американского лидера по итогам совещания с представителями своего аппарата по поводу новых кибератак на американские объекты.

Речь идёт о кибератаке, которой подверглись около 20 американских IT-компаний на минувших выходных. Утверждается, что хакеры действовали территории России и использовавших вирус-вымогатель.

После совещания Байден вышел к журналистам и заявил, что у него есть послание по кибербезопасности для Путина. При этом президент США отказался раскрывать содержание этого послания.

Я передам его ему,

- сказал Байден.

Напомним, что это уже второе по счёту "послание по кибербезопасности", которое Байден направляет Путину. Первое было передано на встрече в Женеве. В нём содержался список объектов, которые не должны подвергаться кибератакам.