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Байден намеренно отказывается от звонка Зеленскому

14 марта 2021, 19:05  •  139 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: taping Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В США объяснили пренебрежение своего президента к украинскому коллеге
Американские журналисты обратили внимание на тот факт, что новый лидер США Джо Байден так и не позвонил президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. По мнению экспертов, за таким поведением стоит тонкий расчет.
Политические аналитики издания The Washington Post предполагают, что намеренным игнорированием Байден пытается заставить Зеленского активно работать внутри подконтрольной ему страны.
Так, в Вашингтоне ждут, когда Киев сможет справиться с заполонившей Незалежную коррупцией. Также американцы хотели бы, чтобы Украина поскорее стабилизировала ситуацию в экономике и, тем самым, могла бы сохранить независимость от соседней России.
Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что украинский лидер обещал изменить свое отношение к олигарху Игорю Коломойскому. Однако этого до сих пор не произошло, что не может не печалить американскую сторону.
К слову, недавно сообщалось, что главнокомандующий Украины обратился к американскому коллеге с просьбой ввести против нашей страны масштабный санкции. В Незалежной ждут поддержки Америки в борьбе за "демократию".

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