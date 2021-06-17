Байден надеялся разыграть с Путиным "русскую карту"

Джо Байден надеялся стать тем самым американским политиком, который может договариваться с Россией. Однако неясно, удалось ли ему разыграть "русскую карту". Понятно лишь, что желание было жгучим.

Какие цели преследовали США, планируя саммит с президентом России Владимиром Путиным? На этот вопрос в беседе с Nation News отвечал политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин. Он полагает, что главное, чего хотели добиться американцы, это "прочертить красные линии", а также разделить сферы влияния.

В том числе, предстояло установить внутриполитическое лидерство. И чтобы подготовить наиболее благоприятную почву для переговоров американцы несколько сбавили обороты в своей воинственной риторике. К слову, на это внимание обратил и Владимир Путин, призвав не принимать близко к сердцу мягкость США, ведь это часть работы перед саммитом.

Бредихин считает, что Байден пытался использовать встречу с Путиным ещё и для получения баллов в собственной борьбе с экс-президентом США Дональдом Трампом:

"Трамп хоть и проиграл президентские выборы, сейчас набирает всё больше и больше поддержки со стороны американского населения", - пояснил эксперт.

Джо Байден предпринял попытку получить единоличное право общения с президентом России. Таким образом, у него появилось бы преимущество перед другими политиками в США. Открытым остаётся вопрос, удалось ли ему расположить к себе Владимира Путина.