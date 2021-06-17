Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
"Можем решить "на раз": МИД России сделал беспрецедентное предлож...
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочаро...
Главная / Политика

Байден надеялся разыграть с Путиным "русскую карту"

17 июня 2021, 11:45  •  44 • Политика
Джо Байден надеялся стать тем самым американским политиком, который может договариваться с Россией. Однако неясно, удалось ли ему разыграть "русскую карту". Понятно лишь, что желание было жгучим.
Какие цели преследовали США, планируя саммит с президентом России Владимиром Путиным? На этот вопрос в беседе с Nation News отвечал политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин. Он полагает, что главное, чего хотели добиться американцы, это "прочертить красные линии", а также разделить сферы влияния.
В том числе, предстояло установить внутриполитическое лидерство. И чтобы подготовить наиболее благоприятную почву для переговоров американцы несколько сбавили обороты в своей воинственной риторике. К слову, на это внимание обратил и Владимир Путин, призвав не принимать близко к сердцу мягкость США, ведь это часть работы перед саммитом.
Бредихин считает, что Байден пытался использовать встречу с Путиным ещё и для получения баллов в собственной борьбе с экс-президентом США Дональдом Трампом:
"Трамп хоть и проиграл президентские выборы, сейчас набирает всё больше и больше поддержки со стороны американского населения", - пояснил эксперт.
Джо Байден предпринял попытку получить единоличное право общения с президентом России. Таким образом, у него появилось бы преимущество перед другими политиками в США. Открытым остаётся вопрос, удалось ли ему расположить к себе Владимира Путина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






44
Источник
Похожие новости
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
17 июня 2021, 06:15
Трамп назвал единственного победителя саммита в Женеве
17 июня 2021, 02:35
У США десяток версий раздельных конференций Байдена и Путина. У русских - одна, но какая!
17 июня 2021, 06:15
Из офиса Зеленского едва дозвонились в Белый дом. Оказалось, зря
17 июня 2021, 00:45
Байдена разнесли в СМИ после встречи с Путиным: "Карьерист и дутый мачо"
17 июня 2021, 04:25
Зеленский превратил в "оружие" запретный "Спутник V"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2021, 02:05
Кремль прекратил взаимодействие с телеканалом «Дождь»
15 июня 2021, 10:10
Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
16 июня 2021, 20:10
"Вы слышите, слышите": Пресс-конференция Путина едва не сорвалась
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
14 июня 2021, 03:55
"Просто обалдеть!": Нацизм на Украине реабилитирован при участии президентского полка
10 июня 2021, 13:45
Путин пояснил Западу, почему Россия не купится на Украину
16 июня 2021, 12:50
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в отставку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.