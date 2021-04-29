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Байден начал заговариваться на словах о Путине – видео

29 апреля 2021, 09:40  •  84 • Политика
Джо Байден. Фото: Andrew Harnik - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Конфуз произошел во время первого обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден снова привлек внимание прессы проблемами с речью. Политик выступил с обращением к конгрессу и запутался в словах.
Конфуз случился, когда Байден заговорил о России и ее президенте Владимире Путине. Глава Штатов заявил, что Вашингтон не хочет эскалации с Москвой. На слове "эскалация" Байден запутался, извинился и только с третьей попытки смог исправить ошибку, отмечает сайт телеканала "360".
Байден подчеркнул, что несмотря на якобы "мирный настрой" США, Россию ждут последствия за кибератаки и вмешательство в выборы. При этом политик считает, что две страны вполне могут сотрудничать, когда им это выгодно.
Напомним, что в апреле Вашингтон ввел очередные ограничительные меры против Москвы, обосновав их пресловутыми вмешательствами в выборы и кибератаками. В Министерстве иностранных дел РФ на фоне санкций назвали отношения двух стран деградирующими. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Вашингтону придется за это расплачиваться.

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