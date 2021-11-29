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Байден начал, ковид доделал: Рынок нефти отреагировал на "омикрон" - эксперт

29 ноября 2021, 18:25  •  92 • Политика
Рынок нефти отреагировал на появление нового штамма коронавируса. Цены сначала взлетели, а после начали долгий путь к стабилизации. О происходящих процессах, а также о роли президента США Джо Байдена в эфире Царьграда говорил эксперт Александр Фролов.
Рынок нефти лихорадит. В конце прошлой недели Brent потеряла 12%. Теперь же мы наблюдаем некую стабилизацию цен. Чего нам ждать дальше? В эфире Царьграда ответы на вопросы ведущий "Первого русского" Никита Комаров в своей авторской программы "Без цензуры" искал вместе с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым.
Колебания на рынке были подготовлены администрацией США, однако ведущую роль сыграл всё же новый штамм коронавируса, считает эксперт:
То, что пытался сделать президент США Джо Байден, сделал ковид. На прошлой неделе прозвучало заявление о том, что США якобы хотят распечатать стратегические запасы, чтобы снизить цены на нефть. Но это не оказало никакого влияния на рынок, как ни удивительно. А под конец недели пошли новости о новом штамме ковида, и к этому моменту многие участники рынка были подготовлены в том смысле, что уже получили новости о ценовых колебаниях.
Всплески на рынке последуют и дальше, таковы реалии, пояснил собеседник Царьграда:
Рынок у нас реагирует как на новости, так и на их интерпретацию экспертным сообществом. И первые реакции рынка связаны именно с этим. Потом начинается некая попытка осмысления, попытка рационализации происходящего. И все видят, что никаких срочных мер потребители рынка не вводят, баланс спроса и предложения не нарушается. А значит, никаких предпосылок для изменения цен нет. И я бы здесь не стал исключать возможности новых падений и взлётов, благо время у нас интересное, и могут быть самые разные новости, - сказал Александр Фролов.
Полная версия дискуссии доступна в видеоформате программы "Без цензуры".
Напомним, программа "Без цензуры" выходит на "Первом русском" по понедельникам и пятницам в 16:00. Не пропустите!

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