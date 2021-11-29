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Байден начал, ковид доделал: Рынок нефти отреагировал на "омикрон" - эксперт
29 ноября 2021, 18:25 • 92 • Политика
Рынок нефти отреагировал на появление нового штамма коронавируса. Цены сначала взлетели, а после начали долгий путь к стабилизации. О происходящих процессах, а также о роли президента США Джо Байдена в эфире Царьграда говорил эксперт Александр Фролов.
Рынок нефти лихорадит. В конце прошлой недели Brent потеряла 12%. Теперь же мы наблюдаем некую стабилизацию цен. Чего нам ждать дальше? В эфире Царьграда ответы на вопросы ведущий "Первого русского" Никита Комаров в своей авторской программы "Без цензуры" искал вместе с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым.
Колебания на рынке были подготовлены администрацией США, однако ведущую роль сыграл всё же новый штамм коронавируса, считает эксперт:
Всплески на рынке последуют и дальше, таковы реалии, пояснил собеседник Царьграда:
Полная версия дискуссии доступна в видеоформате программы "Без цензуры".
Напомним, программа "Без цензуры" выходит на "Первом русском" по понедельникам и пятницам в 16:00. Не пропустите!
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