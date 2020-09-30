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Байден на стимуляторах? Американцы заметили катетер у противника Трампа во время дебатов

30 сентября 2020, 18:05  •  31 • Политика
Бывший вице-президент США Джо Байден мог использовать стимуляторы, чтобы долго стоять на ногах во время дебатов с Дональдом Трампом. Американские зрители заметили катетер в рукаве политика.
О том, что Байден может принимать некие препараты, помогающие ему стоять на ногах в течение длительного времени, рассказали зрители американского телеканала C-Span. Они разглядели предмет, похожий на трубку от венозного катетера, которая на некоторое время показалась из рукава кандидата в президенты, когда тот поднял руку.
У Байдена что, периферический катетер 4? - пишет зритель в комментариях.
О том, что Байден употребляет некие стимуляторы, позволяющие ему долгое время стоять на ногах, ранее сообщал действующий президент США, политический соперник Байдена на предстоящих выборах - Дональд Трамп. Он даже предлагал своему оппоненту сдать тест на наркотики перед дебатами, но тот отказался.
Напомним, что Джо Байдену 77 лет. В случае его избрания он станет самым старым президентом в истории Америки. На преклонный возраст кандидата ранее обращал внимание член Совета Федерации России Алексей Пушков. Он отметил, что предыдущий кандидат от демократов, Хиллари Клинтон, падала в обморок. Нынешний кандидат всё время заговаривается. На их фоне даже Трамп, который тоже уже немолодой политик, "выглядит огурцом".

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