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Байден лишился возможности надавить на Россию санкциями - NYT

04 февраля 2021, 14:35  •  442 • Политика
Джо Байден. Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com
В Белом доме усомнились, что такая политика сработает
Вашингтон может ввести против Москвы новые санкции, но они не дадут никакого эффекта и только подчеркнут ограниченность американских властей в инструментах влияния на Россию. Об этом президента США Джо Байдена уже предупредили его советники.
Ранее Байден пригрозил рестрикциями против Мьянмы и России. От первой он потребовал остановить госпереворот, от второй – освободить Алексея Навального. Однако такими действиями Вашингтон может только навредить своим интересам. В частности, подтолкнуть Мьянму к Китаю, пишет The New York Times.
Угрожать санкциями президенту РФ Владимиру Путину еще более провальное дело. Байден был в числе тех, кто продвигал ограничительные меры против России в 2014 году, напоминает издание. Прошло более 6 лет, а позиция РФ по Украине осталась непоколебима. Причем за это время США уже столько раз вводили санкции, что этот инструмент влияния перестал действовать.
Так, Дональд Трамп объявлял ограничения против РФ, Китая, Ирана, но ни в одном из случаев не смог от них добиться желаемого. Поэтому сейчас, когда в Вашингтоне заявили, что готовы ввести рестрикции из-за Навального, в Москве просто отмахнулись, дескать, ничего страшного, это происходит постоянно.
Ранее сторонники Навального попросили Байдена о новых санкциях против РФ. Накануне соответствующий законопроект был внесен в Конгресс США.

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