Байден лично "благословил" ответ США России по гарантиям безопасности - Блинкен

Президент США Джо Байден лично "благословил" ответ России касательно гарантий в области безопасности. Об этом в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Байден сам вносил правки и согласовал окончательный вариант документа. Американский президент также позаботился о том, чтобы в письменном ответе России были комментарии для американских союзников.

Блинкен отметил, что работа была напряжённой и заняла несколько недель. За это время документ неоднократно пересматривался.

В среду госсекретарь США заявил, что в письменном ответе России говорится о готовности Штатов продолжать диалог с Россией в тех сферах, где он возможен. Кроме того, американская сторона расписывается в своей приверженности к дипломатии. Никаких конкретных тезисов из документа политик приводить не стал.

Политолог Евгений Дробницкий пошутил, что Белый дом теперь отчаянно хочет проскочить промежуточные выборы в Конгресс.

Скриншот:Telegram/ДРОБНИЦКИЙ

А журналистка Юлия Витязева обратила внимание на слова Блинкена об "очень позитивных моментах".

Да мы уже поняли, что там позитива столько, что лучше о нём никому не рассказывать. А то партнёры по НАТО не поймут,

- пишет она.

Скриншот:Telegram/Юлия Витязева

Напомним, что в конце прошлого года Россия передала США и НАТО список требований. Один из пунктов списка - это нерасширение НАТО на восток, в особенности - на Украину и Грузию. Штаты и альянс сперва заявили о категорическом отказе от требований, но впоследствии смягчили свою позицию. В настоящее время Россия ожидает от США письменного ответа. Если Америка откажется выполнять выдвинутые Западу условия, то Москва оставляет за собой право на ответные меры военно-технического характера.