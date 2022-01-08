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Байден: Коронавирус не станет "новой нормой" для человечества

08 января 2022, 08:10  •  63 • Политика
Коронавирус не станет "новой нормой" для человечества, считает президент США Джо Байден.
Человечеству удастся взять под контроль пандемию коронавирусной инфекции. Об этом заявил журналистам президент США Джо Байден.
По мнению политика, COVID-19 будет присутствовать, но не станет "новой нормой" для жизни. Кроме того, у специалистов появились новые инструменты, которые позволят побороть заразу, взяв её под контроль.
"Новая норма - это не то, что сейчас происходит, будет лучше", - заверил он.
Как ранее заявил телеканалу "360" врач-иммунолог Владимир Болибок, для победы над нынешней и будущими пандемиями необходимо инвестировать больше средств в разработку вакцин.
В частности, большой прорыв произошёл благодаря двум технологиям: на Западе придумали матричную вакцину, а в России - векторную. Обе они оказались крайне перспективными.

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