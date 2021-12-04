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Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
04 декабря 2021, 08:40 • 557 • Политика
Президент США Джо Байден хамством ответил на предупреждение лидера России Владимира Путина о красных линиях, пересечение которых приведёт к эскалации напряжённости. "Не признаю", - отрезал Байден.
Речь идёт о заявлении Владимира Путина, в котором он чётко обозначил, что "красными линиями" для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы государственной безопасности.
На просьбу журналистов прокомментировать слова президента России о "красных линиях", Байден ответил резко.
"Я не признаю ничью красную линию", - сказал он.
Одновременно с этим он выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным.
"Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным", - сказал он, умолчав, однако о возможных сроках и месте такой встречи.
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