Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"

Президент США Джо Байден хамством ответил на предупреждение лидера России Владимира Путина о красных линиях, пересечение которых приведёт к эскалации напряжённости. "Не признаю", - отрезал Байден.

Речь идёт о заявлении Владимира Путина, в котором он чётко обозначил, что "красными линиями" для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы государственной безопасности.

На просьбу журналистов прокомментировать слова президента России о "красных линиях", Байден ответил резко.

"Я не признаю ничью красную линию", - сказал он.

Одновременно с этим он выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным.

"Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным", - сказал он, умолчав, однако о возможных сроках и месте такой встречи.