Байден извинился перед Путиным за нанесенное оскорбление

Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В Белом доме победила группа советников, настаивающих на союзе США с Россией

Русофобы в окружении президента США Джо Байдена оказались в меньшинстве. Большая часть советников американского президента склоняется к мнению, что Вашингтону не хватит сил противостоять сразу и Москве, и Пекину. Они смогли убедить в этом президента, и он пошел на "примирение" президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил немецкий политолог Александр Рар.

Байден стал более лоялен к России, согласился не мешать строительству "Северного потока-2", пошел на переговоры с Путиным после того, как едва не испортил все дело, сравнив российского лидера с "киллером".

"Байден (…) в тот же вечер позвонил Путину и извинился. Чистосердечно раскаялся, сам предложил встречу с Путиным в Европе",

– рассказал Рар в своем телеграм-канале. По его сведениям, антироссийская группа в Белом доме "в бешенстве", но остальные советники доказывают Байдену, что Россия необходима США как союзник в борьбе с исламистами. Особенно на фоне последних событий в Афганистане, где Запад откровенно проиграл.

"Афганистан – это хуже поражения США во Вьетнаме. НАТО показала свою полную немощность",

– констатировал немецкий политолог, отметив, что в Европе это поняли пока еще не все.

Ранее Байден заявил, что не жалеет о своем решении вывести войска из Афганистана, поскольку Америка свою задачу выполнила, а немощность афганской армии и захват власти "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ) полностью на совести местного руководства. При этом в СМИ попал отчет Пентагона, в котором говорилось о сотрудничестве талибов с другими террористическими организациями и угрозе, которую они представляют.

О том, что Байден звонил в Кремль после оскорбительных высказываний в адрес Путина, рассказал сам российский лидер после саммита в Женеве. Он заверил журналистов, что они с американским коллегой "объяснились".