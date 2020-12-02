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Байден из-за маски согнал с трибуны будущего министра финансов

02 декабря 2020, 18:50  •  51 • В мире
Избранный президент США, как его называют в СМИ, Джо Байден затормозил выступление будущего министра финансов Джанет Йеллен. Поводом для заминки стало то, что после выступления Байден потерял свою маску.
Джо Байден на конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр) потерял маску после выступления. Политик в поисках средства защиты даже затормозил выступление будущего министра финансов Джанет Йеллен.
Та уже вышла к трибуне (для неё даже предусмотрительно установили подставку для выступлений), однако ей пришлось отойти из-за подошедшего Байдена.
Он внимательно осмотрел стойку и, убедившись, что маска не там, вернулся за стол. Среди папок он всё же нашел СИЗ.
Йеллен, которой всё же удалось начать выступление, несмотря на заминку, высказалась по поводу кризиса, развернувшегося в Штатах из-за пандемии. По словам возможно будущего министра финансов США, новой администрации незамедлительно потребуются решительные действия для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.
"Бездействие приведёт к спаду, который будет сам себя подпитывать, это нанесёт ещё более серьёзный ущерб", - добавила она.

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