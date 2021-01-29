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Байден исправит ошибки в отношениях с Россией – СМИ

29 января 2021, 17:25  •  114 • Политика
Джо Байдена. Фото: Richard Ellis/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Новый президент США Джо Байден больше не повторит прошлых ошибок и не станет стремиться наладить отношения с Россией. Это хорошая новость для Польши, пишет издание Onet Wiadomości.
Разговор лидеров Кремля и Белого дома Владимира Путина и Джо Байдена не означает попытки американского лидера сблизиться с РФ. Напротив, в Москве несколько дней ждали, пока Байден соизволит поговорить. Причем темы в беседе поднимались, в основном, неприятные для РФ, и Байден жестко стоял на своем, передает польское издание.
"Это сдвиг в американской политике",
– говорится в статье. Если раньше каждый новый президент США пытался сначала наладить российско-американские отношения, то больше этого нет. Байден уже попадался в ловушку "перезагрузки", будучи вице-президентом при Бараке Обаме.
"Наученный своим опытом и политическими провалами прошлого, он не повторит ошибку",
– считает автор. По его прогнозу, Байден продолжит жесткую линию в отношении России, и это – прекрасная новость для Польши.
Ранее польский эксперт заподозрил у Байдена шизофрению, когда тот предложил Германии развивать сотрудничество, несмотря на строительство "Северного потока-2".
Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. Позже в Кремле рассказали о разногласиях с Белым домом, а американский лидер ответил на вопросы журналистов на этот счет одной фразой.

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