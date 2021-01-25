Байден использует Украину для удара по России – эксперт

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Киеву осталось только найти повод отказаться от Минских соглашений

Урегулирование в Донбассе не отвечает интересам США. Так считает политолог Сергей Михеев. По его мнению, на линии соприкосновения вскоре может, напротив, обостриться ситуация. Новый вооруженный конфликт будет создан специально, чтобы дать повод Киеву отказаться от Минских соглашений.

Ответственность за срыв урегулирования в Донбассе Украина и США, естественно, постараются возложить на Россию. После этого Незалежная откажется от выполнения мирных договоренностей, а Вашингтон сможет открыто вооружать Украину.

"США откровенно начнут готовить Украину к тому, чтобы она стала плацдармом для военного удара по России,

– высказался политолог в эфире телеканала "Царьград". По мнению Михеева, создание новых очагов нестабильности на постсоветском пространстве вокруг России может стать приоритетом внешней политики нового президента США Джо Байдена и его администрации.

Инаугурация Байдена состоялась 20 января 2021 года. Сразу после вступления в должность он отменил ряд распоряжений своего предшественника Дональда Трампа. Эксперты отметили, как после смены власти в США воспрял духом глава Украины Владимир Зеленский.