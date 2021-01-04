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Байден или Путин? Зеленский не может определиться, кого просить о помощи в вакцинации

04 января 2021, 20:40  •  106 • Украина

Офис президента (ОП) проигрывает «вакцинный кейс» оппозиции. Напомним, 30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек», являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан.

Одновременно лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук напомнил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса уже в начале 2021 года, став независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19.


«Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века. Мы будем последовательно защищать гарантированное Конституцией Украины право наших граждан на охрану здоровья, и добиваться привлечения к ответственности тех, кто, выполняя требование заокеанских хозяев Украины, будет препятствовать защите жизни и здоровья украинских граждан», - объявил политик.

По данным ТГ-канала «Резидент», Офис президента сейчас разрабатывает несколько вариантов перехвата инициативы у Медведчука по вопросу вакцинирования.

Согласно первому варианту, Зеленский должен позвонить еще «некоронованному» президенту США Джо Байдену и попросить гуманитарный груз с западной вакциной. Если Байден откликнется, то первый самолет со спасительным препаратом уже в феврале прилетит в Украину. Правда, возникли пока некоторые сложности с легитимностью Байдена и сроками вступления его в должность.

Второй вариант предполагает, что Зеленский позвонит президенту России по теме урегулирования ситуации на Донбассе. К слову, в недавнем интервью журналу «Фокус» гарант заявил, что Путин ждет его звонка и обязательно снимет трубку, как только узнает, что украинский коллега хочет поговорить о мире на Донбассе. По мнению ОП, сняв трубку, Владимир Владимирович в этом диалоге сам предложит бесплатно первую партию русской вакцины с уклоном на сертификацию «Спутника V». А заодно и попросит об очередном обмене пленными.

Вариант №3: переговоры с официальным Лондоном. На Банковой уверены, что Британия выделит первый гуманитарный самолет с вакциной, чтобы укрепить свой имидж в Украине. Правда, не исключают, что жест доброй воли может быть и отсрочен: у Британии полно проблем из-за Брексита, которые требуют куда более оперативных решений, чем помощь Киеву.

Ну и последняя надежда на Китай. Как пишет ТГ-канал «Все ходы записаны», Украина ведет переговоры с правительством Поднебесной о выделении первой партии вакцины – 1 миллион флаконов. Правда, Пекин требует от Киева ответных шагов, в частности, касающихся продажи «Мотор Сич» и снятия санкций против компании «Хуавей». США же, в свою очередь, ранее запретили Украине продавать китайцам запорожскую корпорацию, производящую вертолетные и авиадвигатели, а также потребовали отказаться от сотрудничества с одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Как поясняет источник на Банковой, во всех случаях (кроме РФ) гуманитарный груз будет не бесплатный. Украина его будет оплачивать, но получит вакцину якобы вне очереди.


Вся эта суета связана с тем, что Медведчук собирается усиливать давление по теме вакцинации, прокачивая актуальность «Спутника V». Пока первая партия западных вакцин не придет в Украину этот кейс будет актуальным. А из Офиса Президента уже сообщают, что на сегодня актуальна задача включить бюрократический аппарат и затянуть как можно дольше сертификацию российского медпрепарата.

«Вакцинация - это маркер. Чья вакцина используется на конкретной территории, тот фактически эту территорию и контролирует. По крайней мере, к этому сейчас стремятся мировые державы, ведомые транснациональными, в том числе и фармацевтическими корпорациями. Вирус - инструмент. Вакцинация - способ. Теперь мировая война выглядит именно так», - прокомментировал ситуацию политолог Алексей Калиниченко.

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