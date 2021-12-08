Байден и Путин обсудили по видеосвязи украинский вопрос, расширение НАТО и ограничения для дипломатов

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Лидеры общались в течение двух часов и успели обсудить отношения между Москвой и Вашингтоном, украинский вопрос, проблему продвижения НАТО к российским границам, ситуацию в Афганистане после смены власти в стране, положение дел в Ливии и Сирии и иранскую ядерную программу. Кроме того, на обсуждение также была вынесена инициатива Путина о гарантиях безопасности.

В минувший вторник, 7 декабря, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пообщались в видеоформате. Телемост между Сочи и Вашингтоном, для которого использовалась специальная защищенная линия связи, продолжался два часа. В прямой эфир попала только небольшая часть беседы продолжительностью менее минуты. После обмена приветствиями Байден выразил сожаление по поводу их несостоявшейся встречи на саммите G20, на который Путин не приехал. Американский президент заявил, что рассчитывает увидеться с российским лидером на следующей встрече «большой двадцатки», которая пройдет в Индонезии.

Беседа шла при закрытых дверях, главы государств общались через переводчиков, но те находились в соседних комнатах.

Как уточнили СМИ, Путин вел переговоры из зала заседаний Совета безопасности России, который оборудован особой защитой от прослушивания. Офпред Кремля Дмитрий Песков пояснил, что защищенный канал связи между Россией и США появился уже давно и поддерживался в работоспособном состоянии – сейчас было решено его использовать.

Это уже вторые очные переговоры между Путиным и Байденом. В прошлый раз они встречались лично в июне 2021 года – тогда президенты общались более четырех часов.

В Белом доме сообщили, что после сеанса видеосвязи Байден пообщается с лидерами европейских стран и уведомит их о результатах беседы. Так, у него были запланированы телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, главой правительства Италии Марио Драги и британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Ключевая тема

Украинский вопрос был главной частью повестки видеопереговоров Путина и Байдена. В последнее время напряженность здесь усилилась, и многие эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация может вылиться в крупномасштабный конфликт. В западной прессе выходят многочисленные публикации о якобы готовящемся российском вторжении на Украину, которые в Москве неизменно опровергают. В Службе внешней разведки России на этот счет заявили, что Вашингтон целенаправленно запугивает мировое сообщество предполагаемой подготовкой России к нападению на Украину.

На этом фоне США и ЕС не исключают возможности введения жестких антироссийских санкций, предполагающих ограничение обмена валют, запрет на доступ к системе финансовых платежей SWIFT и покупку инвесторами российских долговых обязательств на вторичном рынке.

В ходе переговоров Путин указал на «деструктивную линию Киева», действующего против Минских соглашений, а также выразил беспокойство относительно действий украинских властей против Донбасса.

Со своей стороны Байден высказался по поводу «угрожающего» характера передвижений российских войск вблизи украинских границ и пригрозил санкциями, которые США и их союзники могут задействовать при дальнейшем росте напряженности. В то же время, американский президент выразил готовность помочь в реализации Минских соглашений и призвал к дипломатическому пути решения проблемы.

Путин в ответ призвал не перекладывать ответственность за ситуацию на Украине на плечи России, обратив внимание на действия НАТО, наращивающего военный потенциал у российских границ. По его словам, в Москве всерьез заинтересованы в гарантиях со стороны Вашингтона, исключающих расширение НАТО на Восток. Байден не дал ему никаких обязательств на этот счет, заявив, что эскалация ситуации на Украине приведет к укреплению восточного фланга альянса. Как сообщили в Кремле, президенты договорились дать своим представителям поручения «вступить в предметные консультации по этим чувствительным темам».

Другие вопросы

В процессе обсуждения двусторонней повестки Путин и Байден подтвердили, что сотрудничество Москвы и Вашингтона находится на неудовлетворительном уровне – прежде всего по причине ограничений, связанных с работой дипломатических ведомств. Все еще не урегулирован конфликт вокруг российской дипломатической собственности в США, а генеральные консульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле остаются закрытыми. Не работает и российское торгпредство в Вашингтоне, а также его отделение в Нью-Йорке. Президент РФ обратил внимание, что нынешняя ситуация является следствием политики властей США, еще пять лет назад начавших вводить масштабные ограничения и высылку российских дипломатов.

Путин предложил аннулировать все действующие ограничения в этой сфере, чтобы в перспективе это могло повлиять на нормализацию и других аспектов российско-американских отношений. Байден на это ответил предложением о допуске российских дипломатов к конфискованной дипсобственности для оценки ее текущего состояния.

Главы государств также договорились расширить взаимодействие в сфере борьбы с киберпреступлениями, в частности, по оперативно-техническому направлению. Кроме того, в ходе переговоров они условились о сотрудничестве по региональным вопросам, таким как ситуация вокруг Ирана: здесь стороны выразили надежду, что возобновившиеся переговоры по иранской ядерной программе дадут результаты и позволят прийти к решениям, которые устроят всех участников. Затронули президенты и вопросы, связанные с Сирией, Ливией и Афганистаном.

Отложенный эффект

По итогам переговоров в Кремле заявили, что разговор получился деловым и откровенным. Байден, в свою очередь, после переговоров отметил, что говорить об их результативности и возможности выстраивания дальнейшего диалога с Россией можно будет только через полгода. Не исключено, что они будут иметь столь же положительный эффект, как июньская встреча в Женеве. После нее российско-американские отношения несколько потеплели: в Вашингтон и Москву вернулись послы России и США Джон Салливан и Анатолий Антонов, кроме того, стороны предприняли шаги по нормализации работы посольств, столкнувшихся с проблемой нехватки дипломатов и сложностями с оформлением виз. Представители американских и российских властей стали чаще контактировать между собой.

Впрочем, уже известно, что сразу после встречи американские законодатели исключили пункты об антироссийских санкциях из проекта оборонного бюджета: туда не вошли санкции, связанные с «Северным потоком-2», а также меры против российского суверенного долга и 35 граждан РФ из «окружения Путина». Но в документе сохранился пункт о финансировании военного сдерживания России, на которое выделено 4 миллиарда долларов, и оказании Украине военной помощи в размере 300 миллионов долларов.