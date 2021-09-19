Байден и Макрон проведут экстренные переговоры после скандала с подлодками

Джо Байден и Эммануэль Макрон. Фото: White House/www.globallookpress.com

Париж требует от Белого дома разъяснений

Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет телефонный диалог с Эммануэлем Макроном в ближайшие дни. Темой обсуждения станет ситуация, возникшая после соглашения США с Австралией по строительству подводных лодок, которое привело к расторжению контракта, заключенного ранее между Парижем и Канберрой.

Как отмечает источник, соответствующая информация поступила от пресс-службы французского правительства на фоне отзыва послов из Соединенных Штатов и Австралии. Париж столкнулся с разрывом контракта со стороны партнера, который заключил соглашение с американской стороной. В итоге Франция лишилась многомиллиардного подряда на строительство двенадцати подводных лодок.

"Мы нуждаемся в объяснениях за то, что очень напоминает серьезный подрыв доверия", – сообщил пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь.

По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, кризис в отношениях Парижа и Вашингтона окажет серьезное влияние на новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса. По просьбе президента республики НАТО инициировала обсуждение, которое будет включено в следующий саммит. Он должен состояться в Мадриде, передает РИА "Новости".

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что соглашение, заключенное Штатами с Австралией в обход Франции, угрожает серьезному подрыву в рядах Североатлантического альянса, а также мировой безопасности в целом, так как появление атомного подводного флота у Австралии грозит нестабильной обстановкой в Тихом Океане. В этом смысле, полагает эксперт, можно констатировать, что США сами себе нанесли удар в спину.