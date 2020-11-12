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Байден и его поджарый двойник: Ретровидео демократа потянуло на целое расследование

12 ноября 2020, 01:05  •  93 • Политика
Американский политик Джо Байден имел поджарого двойника? Ретровидео, снятое во времена Советского Союза, потянуло на целое расследование.
Писатель и публицист Владимир Сергиенко обратил внимание на необычную деталь при просмотре советского репортажа о встрече Джо Байдена с Андреем Громыко, которая состоялась в 1988 году.
Американский политик, который на тот момент возглавлял сенатский комитет по международным делам, приехал в Москву, чтобы обсудить с главой президиума Верховного совета СССР ратификацию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
На кадрах хроники можно заметить, что Байден довольно подтянутый, но при этом имеет большую лысину. В то же время на современных фотографиях, где Байден предстаёт уже в преклонном возрасте, лысины нет. Это породило теорию о том, что глава сенатского комитета якобы имел поджарого двойника. Однако в конечном итоге Сергиенко сам же опроверг это предположение. Он нашёл фото 77-летнего Байдена, у которого сохранилась та самая лысина, засветившаяся в советском репортаже.
Иллюзию её отсутствия на современных фото создаёт грамотная постановка кадра. Американские фотографы намеренно избегают съёмок политика в профиль, чтобы недостаток растительности на голове не бросался в глаза.

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