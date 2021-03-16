Байден и его пилюли: Баранец предложил "понаблюдать за телодвижениями"

Военный обозреватель Виктор Баранец заявил о необходимости наблюдать за "телодвижениями" американских властей, страдающих от деменции. Эксперт предположил, что Байдену и его команде, которые ведут агрессивную политику в отношении Пекина и Москвы, скоро придётся проглотить "очень горькую пилюлю".

Политика США, которые видят главного своего врага то в Китае, то в России, заставляет Пекин пересматривать свою политику и объединяться с Россией по всем фронтам - в этом уверен военный обозреватель "КП" полковник в отставке Виктор Баранец. Он заметил в беседе с Царьградом, что сейчас самым страшным сном Вашингтона является совместный лунный проект России и Китая:

Они сейчас получили большой шах и от Пекина, и от Москвы. И я не знаю, как сейчас они будут решать эту проблему. Им нужно теперь в срочном порядке разрубать эту космическую интеграцию.

По мнению Баранца, в ближайшее время политика США будет осуществляться по принципу "разделяй и властвуй". "Мне кажется, что сейчас нужно наблюдать за телодвижениями Белого дома при Байдене", - заявил эксперт.

Потому что там есть большие проблемы с психологической адекватностью, с деменцией, над этим мировое сообщество издевается налево и направо. Нам сейчас важно, как поведёт себя команда США, как она будет проглатывать эту очень горькую пилюлю. Потому что если Россия и Китай обоснуются на Луне, то, безусловно, у нас начнётся такое лунное социалистическое соревнование между российско-китайской группировкой и американо-натовской.

Виктор Баранец подчеркнул, что сейчас США пожинают плоды агрессивной политики в отношении Пекина и Москвы.