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Байден и американские сенаторы должны быть привлечены к суду за Украину - Володин

17 марта 2022, 04:55  •  121 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и американские сенаторы сейчас пребывают в истерике. Глава нижней палаты парламента России считает, что все они должны быть привлечены к суду за то, что сделали с Украиной.
Именно Америка виновата в том, что России пришлось решать украинскую проблему силовым путём, считает Володин. Весь мир был свидетелем того, что президент России Владимир Путин в конце прошлого года пытался решить ситуацию с помощью переговоров. Он призвал США и НАТО отвести свои силы от границ России и дать гарантии, что Запад оставит попытки затащить Украину в Североатлантический альянс. По всем пунктам Москва получила отказ.
Вместо этого США принялись накачивать Украину оружием, которое в конечном итоге попало в руки националистов. Тех самых, что прикрываются мирными жителями как живым щитом и расстреливают автобусы с беженцами.
Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений.Они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду,
- пишет Володин в Telegram.
Спикер Госдумы также отметил, что в настоящее время американская элита находится в состоянии истерики. Она осознала, что предыдущие санкции не работают, что новые санкции сплотили русское общество вокруг Путина, что Украина вышла из-под контроля, что цены на нефть и газ обновляют все существующие исторические рекорды и что санкции наносят колоссальный вред американской и мировой экономике.

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