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Байден готовит удар по Google, Facebook, Apple и Amazon: "Где вой "свободомыслящих"?"

09 июля 2021, 17:15  •  41 • Политика
Байден готовит ограничения для IT-гигантов Google, Facebook, Apple и Amazon, чтобы помешать им прибегать к неконкурентным практикам. "Где вой "свободомыслящих" из России по поводу "это же Америка" и "плохой инвестклимат"? Или это другое?" - интересуется Юрий Пронько.
Президент США Джо Байден намерен подписать указ, цель которого помешать крупным технологическим компаниям прибегать к неконкурентным практикам. Об этом сообщает газета The New York Times.
Речь идёт о документе, предназначенном для федеральных агентств США. В нём содержатся рекомендации, касающиеся деятельности IT-гигантов Google, Facebook, Apple и Amazon. В частности, речь идёт о сделках по поглощению более мелких компаний, из-за которых страдает свободная конкуренция. Кроме того, в документе указывается на злоупотребление IT-гигантами данными, которые они собрали о потребителях.
Где вой "свободомыслящих" из России по поводу "это же Америка" и "плохой инвестклимат"? Или это другое?
- комментирует экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Напомним, что Google, Facebook, Apple и Amazon постоянно скупают проекты молодых разработчиков, а затем интегрируют их в свои продукты. А скандалы, связанные с тем, как IT-гиганты используют данные о своих пользователях, происходят минимум раз в год.

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