Байден готовит России и Европе "крайне опасный прецедент": "Звучит грозно"

Джо Байден готовит России и Европе "крайне опасный прецедент". Администрация нового президента США намерена направить в Конгресс инициативу о новых экономических ограничениях против "Северного потока - 2". Тем не менее на деле всё может оказаться совсем не таким страшным: "Звучит грозно, но имеется в виду пшик".

Администрация нового президента США Джо Байдена намерена направить в Конгресс инициативу о новых экономических ограничениях против "Северного потока - 2".

Тем не менее на деле всё может оказаться совсем не таким страшным, как кажется на первый взгляд, отмечается в статье Царьграда: "Звучит грозно, но имеется в виду пшик".

По данным Bloomberg, будет рассматриваться вопрос о санкциях в отношении небольшого числа структур, аффилированных с РФ. Вводить ограничения против компаний из ФРГ Белый дом не решится.

Это грозит для Вашингтона резким ухудшением отношений с ключевым союзником - Берлином, который видит в "СП - 2" большую экономическую выгоду.

Не хотят правящие ныне в США демократы сильно раздражать ЕС, верхушка которого понимает, что, если американцы прогнут европейцев по "Северному потоку - 2", это станет крайне опасным прецедентом, - пишет автор статьи.

Таким образом, новые санкции США будут носить скорее чисто косметическую функцию. В Белом доме понимают, что сорвать реализацию энергетического проекта уже фактически невозможно.

Потому цель Соединённых Штатов в данном случае состоит лишь в том, чтобы напомнить, кто является главным гегемоном на международной политической арене.