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Байден готовит России и Европе "крайне опасный прецедент": "Звучит грозно"

24 февраля 2021, 14:15  •  146 • Политика
Джо Байден готовит России и Европе "крайне опасный прецедент". Администрация нового президента США намерена направить в Конгресс инициативу о новых экономических ограничениях против "Северного потока - 2". Тем не менее на деле всё может оказаться совсем не таким страшным: "Звучит грозно, но имеется в виду пшик".
Администрация нового президента США Джо Байдена намерена направить в Конгресс инициативу о новых экономических ограничениях против "Северного потока - 2".
Тем не менее на деле всё может оказаться совсем не таким страшным, как кажется на первый взгляд, отмечается в статье Царьграда: "Звучит грозно, но имеется в виду пшик".
По данным Bloomberg, будет рассматриваться вопрос о санкциях в отношении небольшого числа структур, аффилированных с РФ. Вводить ограничения против компаний из ФРГ Белый дом не решится.
Это грозит для Вашингтона резким ухудшением отношений с ключевым союзником - Берлином, который видит в "СП - 2" большую экономическую выгоду.
Не хотят правящие ныне в США демократы сильно раздражать ЕС, верхушка которого понимает, что, если американцы прогнут европейцев по "Северному потоку - 2", это станет крайне опасным прецедентом, - пишет автор статьи.
Таким образом, новые санкции США будут носить скорее чисто косметическую функцию. В Белом доме понимают, что сорвать реализацию энергетического проекта уже фактически невозможно.
Потому цель Соединённых Штатов в данном случае состоит лишь в том, чтобы напомнить, кто является главным гегемоном на международной политической арене.

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