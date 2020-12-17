Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увид...
Главная / Политика

Байден готовит новое провокационное назначение

17 декабря 2020, 21:50  •  113 • Политика
Джо Байден. Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Победитель президентской гонки заявил, что политик с нетрадиционной ориентацией обладает всеми необходимыми качествами
Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть кандидатуру Пита Буттиджича, своего бывшего оппонента на выборах президента страны, на должность главы Минтранса. Таким образом, политик с нетрадиционной ориентацией может стать одним из самых молодых чиновников на столь высокопоставленный пост.
Согласно приведенным данным, успешное выдвижение кандидатуры, выдвинутой президентом, может стать беспрецедентным случаем, так как речь идет о "первом открытом гее" в американской истории и одном из самых молодых кандидатов на указанную должность.
Как отмечает РИА Новости, в 29-летнем возрасте Буттиджич стал главой города Саут-Бенд, расположенного в штате Индиана. В этом году он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, однако потерпел неудачу в числе остальных кандидатов из-за победы Байдена. Два года назад он вступил в однополый брак со школьным учителем.
Сам Байден объяснил свое решение тем, что речь идет о кандидате, обладающим опытом для решения проблем и нахождения способов для установления пути "национального характера". Избранный лидер добавил, что Буттиджич станет отвечать также за создание мест для рабочих, а также регулировать вопросы "равенства".
Ранее Буттиджич заявил, что выбывает из президентской гонки по личному решению для "объединения партии" и всей страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
17 декабря 2020, 09:55
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
17 декабря 2020, 06:15
Скандал с переобуванием вокруг "Спутника V": Слушателям - стихи "после укола сразу в гроб"
17 декабря 2020, 00:45
Минобороны России оборвало враньё Пашиняна о миротворцах в Карабахе
17 декабря 2020, 19:05
Скандал в ООН: Отключить Крыму воду и принять украинскую резолюцию
17 декабря 2020, 11:45
Китайцы - Путину: "Достойно! Это был мощный удар русским молотом!"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2020, 13:40
"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов
13 декабря 2020, 10:35
Последние два варианта: США распадаются
12 декабря 2020, 22:35
«Далекоидущие последствия»: как в США отреагировали на отказ Верховного суда рассматривать иск о результатах выборов
14 декабря 2020, 17:45
Шокирующие предсказания на 2021 год
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских
12 декабря 2020, 19:55
Псаки опять оконфузилась из-за России: Вопрос о "Северном потоке - 2" поставил в тупик
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.