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Байден готовит "чрезвычайный" удар по России - СМИ

20 ноября 2020, 21:45  •  141 • Политика
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президентство демократа может вывести из строя банковскую систему РФ
Санкционная политика США в отношении России при вступлении на президентский пост Джо Байдена может измениться. Российские банки и финансовые учреждения рискуют попасть под удар, кроме того, Вашингтон вслед за Евросоюзом, вероятно, предъявит претензии Москве по делу Алексея Навального. Предложения, поступившие администрации Байдена содержатся в докладе "Атлантический совет". Инициативы прокомментировал автор – экс-координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид.
Дипломат пояснил, что Байден вряд ли начнет с введения санкций после вступления на должность главы Штатов, однако это будет зависеть "от степени российского вмешательства в выборы в США". По его словам, России грозят меры в отношении Навального, а также из-за обстановки в Белоруссии.
Кроме того, Фрид предложил разработать "чрезвычайные санкции". Их применят, если Россия сократит поставки газа в одну из стран Евросоюза или пересмотрит газовое соглашение с Украиной. Если Вашингтон изменит санкционную политику, то она может затронуть некоторые российские госбанки и финансовые учреждения.
При этом новая администрация США намерена изменить подход к введению ограничений: четко увязывать санкции с конкретными проблемами, а не пытаться найти им обоснование уже после. Однако давление будет усиливаться, если Россия не предпримет необходимых мер или "в случае увеличения агрессии Кремля, например, против Украины или Белоруссии" или "новой волны покушений", отметил Фрид. Его слова приводит "Независимая газета".
Ранее политолог объяснил, кто на самом деле будет представлять угрозу для России в случае победы Байдена.

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