Байден двумя фразами отшутился от вопроса про разговор с Путиным

Американский лидер Джо Байден попытался отшутиться от прямого вопроса о темах состоявшегося разговора с президентом России Владимиром Путиным. Уже направлявшемуся к выходу Байдену, буквально в спину, полетел вопрос от журналиста FoxNews.

Корреспондента интересовало, что же обсуждалось в рамках первого телефонного разговора.

На это Байден ответил кратко.

"О вас, - ввернул он любопытствующему журналисту. - Он передаёт наилучшие пожелания".

Ранее стало известно о намерении США продлить договор СНВ на пять лет. Президент РФ Владимир Путин уже направил соглашение о продлении договора на рассмотрение в Госдуму.

Планируется, что законопроект рассмотрят в среду, 27 января.

Кроме того, в разговоре политики обсудили борьбу с пандемией коронавируса, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование.