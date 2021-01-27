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Байден двумя фразами отшутился от вопроса про разговор с Путиным

27 января 2021, 12:15  •  298 • Политика
Президент США Джо Байден отшутился от вопроса журналиста по поводу состоявшегося разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Сам вопрос был задан в конце мероприятия и прозвучал буквально в спину политику. Тот ответил лаконично, двумя фразами.
Американский лидер Джо Байден попытался отшутиться от прямого вопроса о темах состоявшегося разговора с президентом России Владимиром Путиным. Уже направлявшемуся к выходу Байдену, буквально в спину, полетел вопрос от журналиста FoxNews.
Корреспондента интересовало, что же обсуждалось в рамках первого телефонного разговора.
На это Байден ответил кратко.
"О вас, - ввернул он любопытствующему журналисту. - Он передаёт наилучшие пожелания".
Ранее стало известно о намерении США продлить договор СНВ на пять лет. Президент РФ Владимир Путин уже направил соглашение о продлении договора на рассмотрение в Госдуму.
Планируется, что законопроект рассмотрят в среду, 27 января.
Кроме того, в разговоре политики обсудили борьбу с пандемией коронавируса, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование.

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