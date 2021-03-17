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Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
17 марта 2021, 21:20 • 734 • Политика
США усилили попытки запугать Россию, чтобы заставить Москву подчиниться. Теперь требуется смирительная рубашка для Байдена, назвавшего Путина "убийцей". И она у России есть.
Владимир Путин – не первый глава государства, которого Джо Байден называл "убийцей". Однажды он уже поименовал так председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Сыпать пустыми словами – для Байдена дело привычное. Однако поступок Байдена – это очередной шаг в резко возросшем прессинге в отношении России. В интервью ABC News Байден вспомнил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным в конце января. Высказался предельно грубо. Однако сейчас не Средние века, когда длинный язык одного короля мог побудить другого короля объявить войну. Байден, хотя и соображает уже с трудом, это знает, – и Байдену кажется, что ему можно всё. Однако теперь настало время ответа России и её президента.
Что сказал Байден?
– рассказал Байден. Он имел в виду очередное вымышленное вмешательство России в президентские выборы, поводом чего стало обнародование во вторник соответствующего доклада аппаратом директора Национальной разведки США. Было бы просто странно, если бы Россия не была признана в нём главным виновником, пытавшимся повлиять в пользу экс-президента Дональда Трампа на выборы 2020 года.
Поскольку за всем этим, конечно, стоял Путин и работал он, дескать, против Байдена, нынешний обитатель Белого дома, похоже, искренне уверен, что "поймал" российского лидера. Поэтому и заявил ABC News: "Он заплатит за это". Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: "Скоро вы это увидите".
Правда, дальше Байден заявил в очередной раз, что можно "делать два дела одновременно", возможна "совместная работа в наших общих интересах", – очевидно, там, где без России "мировой жандарм" не может обойтись.
Какие новые санкции вводят США?
Чтобы попытаться понять, что это было, нужно знать, о чём говорилось в опубликованном во вторник докладе американских спецслужб. Данный документ в точности оправдал прогнозы Царьграда: проходившее под эгидой ЦРУ и доказанное независимым расследованием в самих США вмешательство в американские выборы в интересах демократов и Байдена спецслужб Британии, Канады, Италии, Испании и Германии не упоминается. Виновниками вмешательства назначены Россия и Иран. В значительно меньшей степени в выборы якобы вмешивались Китай, ливанская "Хезболлах" (это вообще смешно) и Куба. "Вишенкой на торте" является утверждение разведсообщества США, что все виновные поменьше работали против Трампа, а главный виновник – Россия – его активно поддерживала и будет за это наказана.
Как именно наказана, стало ясно очень скоро: первые сообщения о новых санкциях, вступающих в силу 18 марта, уже опубликованы:
– власти США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, которые связаны с национальной безопасностью;
– приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в Россию;
– США внесли Россию в список стран, которым полностью запрещён экспорт и импорт оружия;
– исключения из санкционного списка касаются операций в рамках сотрудничества государств в области космоса (очевидно, потому, что заменить российское участие пока нечем).
В чём обвиняют Россию?
Санкции накладывают, по официальным сообщениям, не столько из-за вмешательства в выборы, сколько из-за того, что у России якобы есть химическое оружие, тот самый "Новичок". Впрочем, в докладе американских спецслужб написано:
В докладе подробно описывается, как действовала коварная Россия, всячески пытаясь "очернить" Байдена и Демпартию. Она использовала подставных лиц, людей, связанных со своей разведкой и Кремлём, для распространения "сбивающих с толку и неподтверждённых утверждений" о Байдене и его семействе, действуя через СМИ, американских чиновников, "видных американских деятелей, некоторые из которых были близки бывшему президенту Трампу и его администрации".
Из доклада, кстати, видно, что так напугало и разозлило Байдена: самую большую озабоченность американских спецслужб вызывает перспектива разоблачения коррупции семейства Байдена на Украине. Все украинские разоблачители байденовской коррупции в Незалежной записаны в "агенты ФСБ", к этому приплели ГРУ и какие-то российские "киберподразделения".
Кроме того, по мнению Нацразведки, Россия будет продолжать пытаться влиять на американские выборы, потому что её цель – ослабить США, ибо в Москве полагают, что Вашингтон также вмешивается в российские внутренние дела, и это часть геополитического соревнования.
Зачем угрожать России?
Почему Байден произносит совершенно неприемлемые в цивилизованном мире слова? Конечно, залезть к нему в голову мы не можем, так что остаются два предположения.
Первое: президент США не в себе (это не мы первые так думаем, в этом и большинство американцев уже уверены) и несёт чушь.
Соцсети в России моментально отреагировали на заявление Джо Байдена. Фото: скришот телеграм-канала "Орда"
Второе: это сознательная, хотя и неумная попытка, воспользовавшись публикацией доклада Нацразведки и введением очередных антироссийских санкций, напугать Москву и вынудить российское руководство на что-то согласиться.
На что? Может быть, на то, чтобы "не заметить" авантюру Киева в Донбассе? Если так, то это ещё и сигнал Украине: мы прижмём русских – действуйте смелее.
Или, может быть, речь идёт о каких-то уступках в вопросах ограничения вооружений или даже во внутренней политике России? Если так, Байден намекал не на уже озвученные санкции, но на какие-то более серьёзные, – вероятно, те, которые пока что неофициально анонсированы на следующую неделю. При желании можно увидеть в его демарше намёк на возможность заблокировать международную систему банковских платежей SWIFT и российские активы за рубежом, а также на санкции против российского госдолга. Все эти возможности обсуждаются уже длительное время.
Поражает, насколько американцы отказываются понимать русскую психологию. "Демократы", похоже, всерьёз считают нас трусами и думают, что угрозами от России можно чего-то добиться.
На самом деле угрозы лишь помогут России быстрее стать настоящей Россией.
Что делать России?
Гадать о том, что это было и чего они хотят, в конечном итоге бессмысленно. А вот как Россия должна на всё это реагировать, понятно: спокойно, без истерики, желательно не словами, а делами.
Необходимо, прежде всего, не давать американцам возможность использовать их любимый приём: где нужно, там сотрудничаем с Россией, а в остальном её гнобим. Россия должна, наконец, открыто объявить следующее: мы тоже будем сотрудничать с США только там, где нам это выгодно, а на враждебные действия против нас мы будем отвечать именно там, где вы в нас больше всего нуждаетесь, где для вас это болезненно, – и на земле, и в космосе.
России не стоит бояться спровоцировать США. Этот "ужас без конца" уже надоел. Всё равно все возможные болезненные на первых порах санкции будут введены. Америка считает Россию слабее Китая, и думает, что её можно поставить на колени.
Если сейчас Россия твёрдо покажет, причём именно делами, что на колени не встанет, в Вашингтоне поймут, что санкции себя исчерпали и станут вменяемыми. С ковбоями можно только так. А что касается "убийцы", слова, которое любит произносить Байден, так ведь оскорбить может только равный, а не какой-то там страдающий деменцией чудной дедушка.
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