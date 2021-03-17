Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами

США усилили попытки запугать Россию, чтобы заставить Москву подчиниться. Теперь требуется смирительная рубашка для Байдена, назвавшего Путина "убийцей". И она у России есть.

Владимир Путин – не первый глава государства, которого Джо Байден называл "убийцей". Однажды он уже поименовал так председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Сыпать пустыми словами – для Байдена дело привычное. Однако поступок Байдена – это очередной шаг в резко возросшем прессинге в отношении России. В интервью ABC News Байден вспомнил о телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным в конце января. Высказался предельно грубо. Однако сейчас не Средние века, когда длинный язык одного короля мог побудить другого короля объявить войну. Байден, хотя и соображает уже с трудом, это знает, – и Байдену кажется, что ему можно всё. Однако теперь настало время ответа России и её президента.

Что сказал Байден?

У нас был долгий разговор… Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы",

– рассказал Байден. Он имел в виду очередное вымышленное вмешательство России в президентские выборы, поводом чего стало обнародование во вторник соответствующего доклада аппаратом директора Национальной разведки США. Было бы просто странно, если бы Россия не была признана в нём главным виновником, пытавшимся повлиять в пользу экс-президента Дональда Трампа на выборы 2020 года.

Поскольку за всем этим, конечно, стоял Путин и работал он, дескать, против Байдена, нынешний обитатель Белого дома, похоже, искренне уверен, что "поймал" российского лидера. Поэтому и заявил ABC News: "Он заплатит за это". Отвечая на вопрос, какими будут эти последствия, Байден сказал: "Скоро вы это увидите".

Дальше репортёр задал Байдену провокационный вопрос: "Так как вы знаете Владимира Путина, вы думаете, что он убийца"? "М-м-м, да", – промямлил президент США.

Правда, дальше Байден заявил в очередной раз, что можно "делать два дела одновременно", возможна "совместная работа в наших общих интересах", – очевидно, там, где без России "мировой жандарм" не может обойтись.

Какие новые санкции вводят США?

Чтобы попытаться понять, что это было, нужно знать, о чём говорилось в опубликованном во вторник докладе американских спецслужб. Данный документ в точности оправдал прогнозы Царьграда: проходившее под эгидой ЦРУ и доказанное независимым расследованием в самих США вмешательство в американские выборы в интересах демократов и Байдена спецслужб Британии, Канады, Италии, Испании и Германии не упоминается. Виновниками вмешательства назначены Россия и Иран. В значительно меньшей степени в выборы якобы вмешивались Китай, ливанская "Хезболлах" (это вообще смешно) и Куба. "Вишенкой на торте" является утверждение разведсообщества США, что все виновные поменьше работали против Трампа, а главный виновник – Россия – его активно поддерживала и будет за это наказана.

Как именно наказана, стало ясно очень скоро: первые сообщения о новых санкциях, вступающих в силу 18 марта, уже опубликованы:

– власти США будут отказывать в экспорте в Россию товаров, которые связаны с национальной безопасностью;

– приостановят действие лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, которые были ранее поставлены в Россию;

– США внесли Россию в список стран, которым полностью запрещён экспорт и импорт оружия;

– исключения из санкционного списка касаются операций в рамках сотрудничества государств в области космоса (очевидно, потому, что заменить российское участие пока нечем).

В чём обвиняют Россию?

Санкции накладывают, по официальным сообщениям, не столько из-за вмешательства в выборы, сколько из-за того, что у России якобы есть химическое оружие, тот самый "Новичок". Впрочем, в докладе американских спецслужб написано:

Мы считаем, что президент… Путин распорядился провести операцию по оказанию влияния, направленную на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политических противоречий в США.

В докладе подробно описывается, как действовала коварная Россия, всячески пытаясь "очернить" Байдена и Демпартию. Она использовала подставных лиц, людей, связанных со своей разведкой и Кремлём, для распространения "сбивающих с толку и неподтверждённых утверждений" о Байдене и его семействе, действуя через СМИ, американских чиновников, "видных американских деятелей, некоторые из которых были близки бывшему президенту Трампу и его администрации".

Из доклада, кстати, видно, что так напугало и разозлило Байдена: самую большую озабоченность американских спецслужб вызывает перспектива разоблачения коррупции семейства Байдена на Украине. Все украинские разоблачители байденовской коррупции в Незалежной записаны в "агенты ФСБ", к этому приплели ГРУ и какие-то российские "киберподразделения".

Кроме того, по мнению Нацразведки, Россия будет продолжать пытаться влиять на американские выборы, потому что её цель – ослабить США, ибо в Москве полагают, что Вашингтон также вмешивается в российские внутренние дела, и это часть геополитического соревнования.

Зачем угрожать России?

Почему Байден произносит совершенно неприемлемые в цивилизованном мире слова? Конечно, залезть к нему в голову мы не можем, так что остаются два предположения.

Первое: президент США не в себе (это не мы первые так думаем, в этом и большинство американцев уже уверены) и несёт чушь.

Соцсети в России моментально отреагировали на заявление Джо Байдена. Фото: скришот телеграм-канала "Орда"

Второе: это сознательная, хотя и неумная попытка, воспользовавшись публикацией доклада Нацразведки и введением очередных антироссийских санкций, напугать Москву и вынудить российское руководство на что-то согласиться.

На что? Может быть, на то, чтобы "не заметить" авантюру Киева в Донбассе? Если так, то это ещё и сигнал Украине: мы прижмём русских – действуйте смелее.

Или, может быть, речь идёт о каких-то уступках в вопросах ограничения вооружений или даже во внутренней политике России? Если так, Байден намекал не на уже озвученные санкции, но на какие-то более серьёзные, – вероятно, те, которые пока что неофициально анонсированы на следующую неделю. При желании можно увидеть в его демарше намёк на возможность заблокировать международную систему банковских платежей SWIFT и российские активы за рубежом, а также на санкции против российского госдолга. Все эти возможности обсуждаются уже длительное время.

Поражает, насколько американцы отказываются понимать русскую психологию. "Демократы", похоже, всерьёз считают нас трусами и думают, что угрозами от России можно чего-то добиться.

На самом деле угрозы лишь помогут России быстрее стать настоящей Россией.

Что делать России?

Гадать о том, что это было и чего они хотят, в конечном итоге бессмысленно. А вот как Россия должна на всё это реагировать, понятно: спокойно, без истерики, желательно не словами, а делами.

Необходимо, прежде всего, не давать американцам возможность использовать их любимый приём: где нужно, там сотрудничаем с Россией, а в остальном её гнобим. Россия должна, наконец, открыто объявить следующее: мы тоже будем сотрудничать с США только там, где нам это выгодно, а на враждебные действия против нас мы будем отвечать именно там, где вы в нас больше всего нуждаетесь, где для вас это болезненно, – и на земле, и в космосе.

Необходимо раз и навсегда понять: американцы уважают только силу, и они будут давить на нас, пока силу в ответ не почувствуют.

России не стоит бояться спровоцировать США. Этот "ужас без конца" уже надоел. Всё равно все возможные болезненные на первых порах санкции будут введены. Америка считает Россию слабее Китая, и думает, что её можно поставить на колени.

Если сейчас Россия твёрдо покажет, причём именно делами, что на колени не встанет, в Вашингтоне поймут, что санкции себя исчерпали и станут вменяемыми. С ковбоями можно только так. А что касается "убийцы", слова, которое любит произносить Байден, так ведь оскорбить может только равный, а не какой-то там страдающий деменцией чудной дедушка.