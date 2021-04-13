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Байден дозвонился до Путина и попросил о встрече

13 апреля 2021, 19:35  •  92 • Политика
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Лидеры двух стран обсудили вопрос вооружения
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден пообщался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.
В заявлении Вашингтона уточняется, что главы государств обсудили вопрос вооружения, а также проблему глобальной безопасности, основываясь на продлении договора СНВ-3.
Байден выразил поддержку Украине, а также ее целостности и суверенитету, и обеспокоенность по поводу "неожиданного наращивания военных" России в Крыму. Президент США призвал Москву снизить напряженность. Он также заявил, что будет защищать свою страну "в ответ на действия России", в том числе на кибератаки, в которых Вашингтон бездоказательно обвиняет нашу страну.
Также Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы на нейтральной территории. Темой такого саммита, по мнению главы Белого дома, может стать полный спектр вопросов в двусторонних отношениях.
Президенты России и США поговорили во второй раз с момента вступления Байдена в высокую должность. В первый раз это произошло в январе 2021-го. После этого демократ сделал хамское заявление в адрес российского коллеги. Тогда Путин ответил Байдену и предложил провести онлайн-переговоры, на что последний никак не отреагировал. А представители президента США буквально "слили" его, заявив, что он слишком занят.
Эксперты же полагали, что лидер американцев попросту не может выступать в режиме онлайн, а политики США боятся, что он не осилит подобного мероприятия с более опытным собеседников.
Впрочем, потом Байден позвал Путина, в числе других глав государств, на встречу по климату.

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