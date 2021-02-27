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Байден, дожми: Поляки в открытую пошли против "Северного потока-2"
27 февраля 2021, 14:40 • 158 • Политика
Россия объявляет о скором завершении строительства газопровода "Северный поток-2" и заявляет, что это чисто деловое предприятие. Польша имеет противоположное мнение, которое раскололо Европу на два лагеря. Негативно настроенные представители европейских стран – Украина и Польша просят помощи у президента США Джо Байдена и призывают его "дожать стройку".
Несмотря на заявления России о скором завершении строительства газопровода "Северный поток-2", Польша и Украина продолжают упорное сопротивление и ищут поддержку у США. Всё дело в том, пишет корреспондент польской газеты Polska Times Казимеж Сикорский, что Брюссель уже давно отказался от затеи помешать строительству. Польско-украинский союз надеется только на Джо Байдена.
Поляки и украинцы "как на Бога надеются на Байдена, который сможет "дожать" европейских вассалов угрозами, обещаниями новых санкций и прочими привычными для США мерами по отношению к тем, кто посмел пойти против интересов Америки", говорится в статье.
Варшаву "в большом скандале из-за российской трубы" больше всего волнуют деньги. Некоторые государства вслед за Украиной, Польшей и странами Балтии усмотрели политическую подоплёку в российском проекте и отправили протестные письма экс-главе Еврокомиссии, в которых объяснили своё видение дела.
Сикорский пишет в своей статье, что, если разобраться детально в вопросе "Северного потока-2", то здесь стоит вспомнить о строительстве первого "Северного потока", тогда Россия перестала поставлять газ Украине и "отрезала её от остальной Европы", сам газопровод был построен по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Центральной Европы.
В год окончания строительства первого газопровода в 2011 году его назвали "инструментом диверсификации поставок газа в Европу", но "основной целью РФ стал подрыв энергетической безопасности континента". Сейчас, констатирует польский журналист, происходит такая же ситуация, поэтому Польша уверена в большой опасности и нарушении международного права. По мнению польских экспертов, Германия не сможет использовать полностью миллиарды кубометров сырья, поэтому перенаправит остатки в такие страны, как Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния, Польша также получит часть газа.
"Ничего не изменится, - пишет Сикорский, - поскольку цены на газ будет устанавливать Россия, и, в частности, компания "Газпром". Этот газовый гигант сможет без объявления причин приостановить поставки газа, как это было уже в прошлых годах, из-за чего и Минску, и Киеву ничего не осталось, как пойти на политические уступки", - пишет поляк в своей статье.
Сикорский отмечает, что "раскол Европы на два фронта уже очевиден, первой о сотрудничестве с "Газпромом" объявила Австрия, за ней Германия, Брюссель уже не может заявлять о протестах. Автор статьи отмечает, что взгляды Польши и Украины устремлены на Соединённые Штаты, которые, по их мнению, могут "по одному требованию Байдена" заблокировать проект России, тем самым определив его конечную судьбу.
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