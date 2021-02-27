Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит акти...
"Будем бить": Кедми перевёл грозное предупреждение Путина Западу
В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул...
Главная / Политика

Байден, дожми: Поляки в открытую пошли против "Северного потока-2"

27 февраля 2021, 14:40  •  158 • Политика
Россия объявляет о скором завершении строительства газопровода "Северный поток-2" и заявляет, что это чисто деловое предприятие. Польша имеет противоположное мнение, которое раскололо Европу на два лагеря. Негативно настроенные представители европейских стран – Украина и Польша просят помощи у президента США Джо Байдена и призывают его "дожать стройку".
Несмотря на заявления России о скором завершении строительства газопровода "Северный поток-2", Польша и Украина продолжают упорное сопротивление и ищут поддержку у США. Всё дело в том, пишет корреспондент польской газеты Polska Times Казимеж Сикорский, что Брюссель уже давно отказался от затеи помешать строительству. Польско-украинский союз надеется только на Джо Байдена.
Поляки и украинцы "как на Бога надеются на Байдена, который сможет "дожать" европейских вассалов угрозами, обещаниями новых санкций и прочими привычными для США мерами по отношению к тем, кто посмел пойти против интересов Америки", говорится в статье.
Варшаву "в большом скандале из-за российской трубы" больше всего волнуют деньги. Некоторые государства вслед за Украиной, Польшей и странами Балтии усмотрели политическую подоплёку в российском проекте и отправили протестные письма экс-главе Еврокомиссии, в которых объяснили своё видение дела.
Сикорский пишет в своей статье, что, если разобраться детально в вопросе "Северного потока-2", то здесь стоит вспомнить о строительстве первого "Северного потока", тогда Россия перестала поставлять газ Украине и "отрезала её от остальной Европы", сам газопровод был построен по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Центральной Европы.
В год окончания строительства первого газопровода в 2011 году его назвали "инструментом диверсификации поставок газа в Европу", но "основной целью РФ стал подрыв энергетической безопасности континента". Сейчас, констатирует польский журналист, происходит такая же ситуация, поэтому Польша уверена в большой опасности и нарушении международного права. По мнению польских экспертов, Германия не сможет использовать полностью миллиарды кубометров сырья, поэтому перенаправит остатки в такие страны, как Чехия, Словакия, Венгрия и Румыния, Польша также получит часть газа.
"Ничего не изменится, - пишет Сикорский, - поскольку цены на газ будет устанавливать Россия, и, в частности, компания "Газпром". Этот газовый гигант сможет без объявления причин приостановить поставки газа, как это было уже в прошлых годах, из-за чего и Минску, и Киеву ничего не осталось, как пойти на политические уступки", - пишет поляк в своей статье.
Сикорский отмечает, что "раскол Европы на два фронта уже очевиден, первой о сотрудничестве с "Газпромом" объявила Австрия, за ней Германия, Брюссель уже не может заявлять о протестах. Автор статьи отмечает, что взгляды Польши и Украины устремлены на Соединённые Штаты, которые, по их мнению, могут "по одному требованию Байдена" заблокировать проект России, тем самым определив его конечную судьбу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



158
Источник
Похожие новости
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно"
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
27 февраля 2021, 00:55
США огрызнулись на упрёк Лаврова: "Мы сделали то, что считали релевантным"
27 февраля 2021, 04:35
"Украинцев своими они не считали": Слова Порошенко о потере Крыма – попытка оправдаться
27 февраля 2021, 09:10
Право на свободу отключили на Украине: Новый телеканал проработал час
27 февраля 2021, 12:50
Украину хотели "повесить" на Россию. Но одна фраза Путина разоблачила все планы
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно&q...
27 февраля 2021, 00:55
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
27 февраля 2021, 00:55
Зеленский с улыбкой позвал Крым домой. Народ в замешательстве: "Он или идиот, ил...
27 февраля 2021, 02:45
"Запугивание на высоком уровне": Pfizer пошла на шантаж и угрозы ради выгод...
27 февраля 2021, 00:55
США огрызнулись на упрёк Лаврова: "Мы сделали то, что считали релевантным"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2021, 00:10
Госдеп США дал указание военным Армении
25 февраля 2021, 09:30
В США обеспокоены еще одной победой Путина
23 февраля 2021, 21:45
В Киеве нашли способ выйти из Минских соглашений
20 февраля 2021, 23:10
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна взмолилась о помощи
21 февраля 2021, 13:50
Сергей Михеев ответил НАТО: "В гробу я видал все ваши заявления"
24 февраля 2021, 08:45
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштабную войну
22 февраля 2021, 09:05
По Марсу ездит "джип": Глобальное достижение оказалось американским шоу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.