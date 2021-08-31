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Байден должен указать Украине её место: Business Insider дал совет по переговорам с Зеленским
31 августа 2021, 22:25 • 45 • Политика
В издании Business Insider считают, что Байден должен чётко дать понять Украине, что её не ждут в НАТО. Также он должен указать на место Незалежной в американских национальных интересах.
Президенту США Джо Байдену посоветовали сразу указать главе Украины Владимиру Зеленскому его место и место его страны в американской внешней политике. Рекомендацию дал обозреватель издания Business Insider Мэтью Май.
По его мнению, Байден должен честно сказать Зеленскому, что Украина в действительности имеет второстепенное значение для национальных интересов США. Также обозреватель сравнил этот разговор с беседой с президентом Афганистана Ашрафом Гани перед падением его страны.
Кроме того, Мэтью Май не забыл о требованиях Украины принять страну в ЕС и НАТО. Обозреватель выразил возмущение, что Киев хочет, чтобы американцы решали территориальные вопросы Незалежной.
- говорится в статье Business Insider.
Напомним, что Зеленский уже прилетел в США на переговоры с Байденом. Однако переговоры постоянно откладываются из-за последствий провала американцев в Афганистане.
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