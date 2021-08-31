Байден должен указать Украине её место: Business Insider дал совет по переговорам с Зеленским

В издании Business Insider считают, что Байден должен чётко дать понять Украине, что её не ждут в НАТО. Также он должен указать на место Незалежной в американских национальных интересах.

Президенту США Джо Байдену посоветовали сразу указать главе Украины Владимиру Зеленскому его место и место его страны в американской внешней политике. Рекомендацию дал обозреватель издания Business Insider Мэтью Май.

По его мнению, Байден должен честно сказать Зеленскому, что Украина в действительности имеет второстепенное значение для национальных интересов США. Также обозреватель сравнил этот разговор с беседой с президентом Афганистана Ашрафом Гани перед падением его страны.

Кроме того, Мэтью Май не забыл о требованиях Украины принять страну в ЕС и НАТО. Обозреватель выразил возмущение, что Киев хочет, чтобы американцы решали территориальные вопросы Незалежной.

Байден должен чётко заявить Зеленскому, что вопрос о членстве в НАТО не рассматривается и что Киев должен сам договариваться с сепаратистами об урегулировании ситуации в Донбассе,

- говорится в статье Business Insider.

Напомним, что Зеленский уже прилетел в США на переговоры с Байденом. Однако переговоры постоянно откладываются из-за последствий провала американцев в Афганистане.