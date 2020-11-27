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Байден даст разрешение на "Северный поток-2" – эксперт

27 ноября 2020, 15:05  •  75 • Политика
Фото: Danny Gohlke/dpa/www.globallookpress.com
Уступка по газопроводу не станет поворотом в отношениях России и США
Новый президент Соединенных Штатов Джо Байден не будет препятствовать строительству газопровода "Северный поток-2", но согласится на это не ради российско-американских отношений, а чтобы задобрить Германию. Такого мнения придерживается руководитель украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Он обратил внимание, что Байден не раз называл одним из своих основных приоритетов восстановление союзнических отношений с Европой. Иначе говоря, Байден "готов уступить" Германии, выступающей против американских попыток заблокировать "Северный поток-2", несмотря на свой негативный настрой к России и ее проектам.
Однако большинство планов, которые начала реализовывать администрация Дональда Трампа, останутся и при Байдене. Почти половина американцев все-таки проголосовала за действующего президента, а значит, идеи "трампизма" глубоко укоренились в обществе и отменить их все не получится, приводит "Украина.ру" мнение политолога.
Ранее украинский эксперт пояснил, почему "Северного потока-2" не будет, а Россия не сможет обойтись без ГТС Незалежной.

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