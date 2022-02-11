|
Байден что-то знает? Президент предложил американцам бежать с Украины
11 февраля 2022, 07:55 • 223 • Политика
Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые сейчас находятся на Украине, бежать из неё. Вывозить специально граждан США не будут. На фоне всеобщего ожидания большой войны с Россией совет президента США звучит настораживающе: Байден что-то знает о том, что готовится на Украине?
Ранее в Госдепартаменте США советовали своим гражданам, находящимся на Украине, покинуть эту страну, "используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки". И вообще пока не ездить в Незалежную.
Судя по этому заявлению, специально вывозить граждан Соединённых Штатов с Украины не будут - спасаться им придётся, в случае чего, самим.
Теперь тот же призыв к американцам бежать с Украины озвучил и президент США Джо Байден.
"Американские граждане должны уехать сейчас", - заявил он в интервью NBC News, также подтвердив, что ради них армию спасения посылать не будут.
На фоне ожиданий Запада большой войны с Россией и "вторжения" на Украину слова Байдена звучат настораживающе и пугающе. Создаётся ощущение, что он что-то знает о готовящемся военном конфликте, но недоговаривает.
В то же время президент США прямо говорит о том, что когда русские и американцы начнут стрелять друг в друга - это уже станет мировой войной.
Подпишитесь на нас
223
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 февраля 2022, 05:50
|
05 февраля 2022, 13:05
|
05 февраля 2022, 05:30
|
09 февраля 2022, 15:40
|
07 февраля 2022, 01:15
|
06 февраля 2022, 07:45
|
06 февраля 2022, 00:10