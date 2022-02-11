Байден что-то знает? Президент предложил американцам бежать с Украины

Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые сейчас находятся на Украине, бежать из неё. Вывозить специально граждан США не будут. На фоне всеобщего ожидания большой войны с Россией совет президента США звучит настораживающе: Байден что-то знает о том, что готовится на Украине?

Ранее в Госдепартаменте США советовали своим гражданам, находящимся на Украине, покинуть эту страну, "используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки". И вообще пока не ездить в Незалежную.

Судя по этому заявлению, специально вывозить граждан Соединённых Штатов с Украины не будут - спасаться им придётся, в случае чего, самим.

Теперь тот же призыв к американцам бежать с Украины озвучил и президент США Джо Байден.

"Американские граждане должны уехать сейчас", - заявил он в интервью NBC News, также подтвердив, что ради них армию спасения посылать не будут.

На фоне ожиданий Запада большой войны с Россией и "вторжения" на Украину слова Байдена звучат настораживающе и пугающе. Создаётся ощущение, что он что-то знает о готовящемся военном конфликте, но недоговаривает.

В то же время президент США прямо говорит о том, что когда русские и американцы начнут стрелять друг в друга - это уже станет мировой войной.