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Байден был напорист, Трамп защищался. Первый раунд "грязных" теледебатов

30 сентября 2020, 15:20  •  113 • Аналитика
© REUTERS / Jonathan Ernst
Уже начало было многообещающим. Перед дебатами кандидаты не пожали друг другу руки. Могло показаться, что к телекамерам вышли принципиальные соперники-боксеры, спортивное соперничество которых переросло во вражду. Но ведущий Крис Уоллес пояснил, что было решено обойтись без рукопожатия из-за коронавируса. Прямую трансляцию из Кливленда вел телеканал CBS News.
Дискуссия выдалась на редкость "грязной". Первый инцидент произошел, когда ведущий спросил, рассматривает ли Байден вариант расширения состава Верховного суда или же готов на затягивание процедуры утверждения номинированной Трампом на этот пост Эми Кони Барретт. Байден начал отвечать, но Трамп его несколько раз перебил, сказав, что тот не говорит, будет ли расширять состав суда. Вот что было далее.
- Он не хочет отвечать, – сказал Трамп.
- Ты заткнешься, чувак? Это так неуместно, – раздраженно ответил Байден.
Далее во время одной из словесных перепалок Байден еще раз попросил Трампа "на минуту заткнуться", мол, это не по-президентски.
Трамп усомнился в эффективности планов Байдена в сфере здравоохранения: они "лишат 180 млн человек частного медицинского страхования, наличию которого они очень рады". И добавил, что санитарно-ограничительные меры, на применении которых настаивает его оппонент, способны нанести разрушительный удар по американской экономике.
В ходе эфира Трамп отверг обвинения СМИ в неуплате налогов, заявив, что в один из последних годов заплатил 38 миллионов долларов, в другой – 27 миллионов долларов. Он заявил, что опубликует налоговую декларацию, когда она будет готова. Хотя, вроде как, должен был сделать это до теледебатов. Ранее The New York Times написала, что Трамп за 10 из 15 последних лет вообще не платил налоги. Но он заплатил 750 долларов федерального подоходного налога в год, когда стал президентом. И еще столько же перечислил в первый год своего пребывания в Белом доме.
Финансовую тему Трамп попытался развить далее. И тут уже Джо Байдену пришлось пояснять, что его сын Хантер не получал миллионов долларов от иностранцев, в том числе от вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Ранее был опубликован доклад, подготовленный сенаторами-республиканцами, о сомнительных сделках Хантера Байдена с иностранцами.
Под занавес прямого эфира Байден назвал Трампа "щенком Путина", который не может ничего возразить российскому президенту. Это отсылка к сообщениям о том, что российские власти якобы предлагали боевикам движения "Талибан" вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Броское обвинение Трампа в связях с Москвой, которое, однако, никому в США не удалось доказать. Но в стилистике теледебатов пруфы далеко не всегда нужны. То был мощный панч. Раунд!
Первая встреча осталась за Байденом, показывают данные мгновенного опроса CBS. 77-летний политик был на удивление убедителен. Многие опасались, что самый возрастной в истории США кандидат в президенты "поплывет" и будет мямлить, ведь, такое уже бывало. Но не в этот раз.
Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik
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