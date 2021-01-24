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Байден будет мстить… Украине: Михеев о воплощении "Кин-дза-дза!" в США

24 января 2021, 17:20  •  116 • Политика
В США прошла инаугурация 46-го президента, и теперь Джо Байден – официально главный. Но Дональд Трамп вполне может "качнуть" двухпартийную систему, пока Байден отвлекается на месть… Украине. Свой прогноз о США и воплощении там своей версии "Кин-дза-дза!" дал Сергей Михеев в беседе с ведущей "Первого русского" Олесей Лосевой.
Действительно, инаугурация Джо Байдена оказалась довольно скандальной. Бывший президент США Дональд Трамп, вопреки сложившейся традиции, не присутствовал на присяге своего преемника, не увидел мир и прогулки по Белому дому старого и нового американских президентов. Да и сама церемония проходила без зрителей – вместо них всё пространство перед Капитолием было утыкано звёздно-полосатыми флажками. Меры безопасности оказались беспрецедентными – охраняли место мероприятия военные. Отличился и Байден: свою торжественную речь он читал с огромного экрана, закреплённого на вышке для телетрансляции. Такое тоже происходило впервые.
Между тем, бывший госсекретарь США и политическая соперница Дональда Трампа по выборам 2016 года Хиллари Клинтон собралась расследовать связь Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Байден тем временем формирует свою администрацию, в которую войдут явные русофобы. Так, например, пост заместителя госсекретаря он предложил Виктории Нуланд, известной ещё раздачей печенек протестующим на майдане в Киеве.
Сейчас всех интересует главный вопрос: как будут складываться отношения новой администрации Байдена с Кремлём. Есть много предположений. Например, о том, что ситуация на Украине неминуемо обострится. Кроме того, обсуждается переподписание договора СНВ-3. Открытым остаётся и вопрос Договора по открытому небу, из которого Россия ранее вышла на фоне провокаций США.

Антиутопия американской демократии

Возвращаясь к теме инаугурации, обозреватель "Первого русского", политолог Сергей Михеев отметил, что мероприятие выглядело жутковато. Да и сама ситуация, когда вновь избранного демократически президента охраняет почти 20 тысяч вооружённых людей с бронетехникой, абсурдна. При этом простых американцев на праздник вообще не пустили. Вместо людей – флажки, в память тех, кто умер. От коронавируса.
Если честно, это какая-то "Кин-дза-дза", какая-то антиутопия, к которой, мне кажется, массовая культура американская уже давно готовит людей. Пусть они с детства смотрят про то, как жутко будет жить в будущем, а потом, когда эта жуть наступит, ничему уже не удивлялись.
От кого охраняют 20 тысяч человек Джо Байдена? От американского народа, которого там и не было? Другого ответа нет...
Вот это "торжество демократии" – признак того, что всё и дальше будет развиваться в таком абсурдном ключе.
Интересно, кстати, что Байден на инаугурации сказал, что он не против протестов, но только мирных. Но, позвольте... Выходит, протестовать против него можно только мирно. А против Дональда Трампа – как угодно? А если в России или на Украине, в Белоруссии – так вообще можно бесноваться?
По поводу Хиллари Клинтон и её намерения расследовать связь Трампа и Путина, продолжил Михеев, даже "Эхо Москвы" и Алексей Навальный уже не верят в подобное. Но ничего! Если Клинтон сказала, значит, можно расследовать...
При этом, как мы помним, предыдущее расследование по поводу взлома серверов Демократической партии и связей Трампа с Кремлём вообще ни к чему не привело. Шуму было много, все эти спецслужбы что-то копали-копали-копали, в итоге ничего и не накопали.
Что же будет дальше? Весьма интересны первые указы и шаги Байдена. Он отменил довольно много решений Трампа. Но все они в основном касаются вещей символических – стена на мексиканской границе, Парижское соглашение по климату. И прочая ерунда, отметил Михеев.
А что касается нас, будет продолжена линия Трампа, который жёстко очень и целенаправленно все четыре года давил на "Северный поток – 2". Вот уже и человек из администрации, Блинкен сказал: "Северный поток – 2" – это плохая идея, мы не собираемся отменять никакие санкции, и будем, наоборот, давить и дальше на Россию. Тут им ещё и Навальный пригодится.

Обнулить Минские соглашения

По вопросу Украины – есть серьёзные опасения, что Джо Байден попытается спровоцировать украинские власти на обострение конфликта с Россией. Дело в том, что Минские соглашения очевидно ограничивают свободу манёвра для украинской власти. Недаром Киев хочет выйти из них. Для этого нужна, например, вооружённая провокация. В принципе, Байдену это тоже было бы выгодно – взять и обнулить Минские соглашения. Но главное – после обвинить в этом Россию.
Смысл не в том, что они им не нужны, эти соглашения. Смысл в том, кого обвинить. Поэтому Байден может помочь Украине организовать обострение в Донбассе, обвинив в этом Россию, потом сказать Минским соглашениям нет, а в это же время открыть, скажем, качественно новый этап военного сотрудничества с Украиной. И тогда уже откровенно Украину начнут готовить к тому, чтобы она стала плацдармом военного удара по России. Такого поворота событий исключать нельзя.
Байдену надо будет чем-то заниматься. А у него во внутренней политике года два уйдёт на то, чтобы просто поливать грязью Трампа. Он будет говорить, что все плохие моменты – это из-за Трампа. Он начнёт отменять то, что там напринимал Трамп, и возвращать то, что было.
Например, уже сейчас Байден говорит про возможность возврата Obamacare – программы медицинских страховок. Говорит о том, что легализует почти 10 миллионов мигрантов, а значит, им тоже страховки будут нужны. Конечно, у него планы довольно странные, если смотреть с точки зрения даже американского обывателя. Но, видимо, внутри США он будет заниматься именно этими вещами – громить всё, что связано с Трампом.
Что же касается внешней политики, то тут основным направлением Байдена станет постсоветское пространство. Почему сейчас про Украину все говорят? А ещё про Белоруссию, Грузию, Молдавию, Среднюю Азию, Закавказье и так далее. Я думаю, что Байден и его сынок попытаются отомстить за весь "слитый" компромат, связанный с украинской компанией Burisma. Люди они мелочные, они любят и умеют мстить. Посмотрите на то, как они сейчас уничтожают Трампа. Буквально всё хотят у него отобрать, да ещё импичмент до конца довести, если получится.

Торг из-за импичмента?

И это будет первый в истории США раз, когда импичмент может быть утверждён уже после того как президент покинул свой пост. Одна из сторон возможного импичмента заключается в том, что Трампа лишат большого количества привилегий, в том числе денежных, которые у экс-президента США есть по закону. А параллельно будут гнобить его бизнес, долбить по семье и душить компроматом.
Я уже говорил, что, возможно, там есть какие-то закулисные договорённости, идут какие-то переговоры насчёт того, что Трамп немножко "сдаёт назад", а они взамен не доводят дело до импичмента в Сенате. И последние заявления и действия Трампа тоже об этом говорят. Например, он не приехал на инаугурацию Байдена, да, вместо него экс-вице-президент Пенс приехал. Но Трамп произнёс речь, где сказал, что перспективы прекрасные, пожелал Байдену счастья, удачи. И сказал: "Возможно, я вернусь".
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В версию такой закулисной торговли укладываются и новости о том, что Трамп, возможно, создаст патриотическую партию, которая привлечёт к себе его сторонников в несколько миллионов человек. Это очень серьёзный вызов американской системе. Потому что такая партия может претендовать на участие в выборах. И если Трамп действительно это сделает – это будет продолжение внутриполитического кризиса в США. Но нельзя исключать, что пока это лишь угрозы экс-президента: мол, зарегистрирую свою партию, и качнём вашу двухпартийную систему – неизвестно ещё, что от вас останется!
То есть система может стать трёхпартийной. А это для американского правящего класса вообще недопустимо, они будут делать всё, чтобы подобного не допустить. Но нельзя исключать, что эти заявления Дональда Трампа – тоже торг: вы не принимаете импичмент – я отъезжаю. А если вы принимаете – могу сделать то-то и то-то. Но может ли он на самом деле? Трудно сказать – возраст берёт своё, силы уже не те. Хотя из Белого дома он уходил с уверенным лицом.
Но вот что ещё интересно, если вспомнить о пропаганде. CNN вёл репортаж об отлёте Дональда Трампа из Белого дома. И они так всё показали, что вот – виден вертолёт, а Трампа как будто уже и нет. Хотя все остальные телекомпании показали его почти вплотную. Тут точно пропаганда и уже классический пример постправды, заключил Сергей Михеев.

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