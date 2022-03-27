Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"

Президент США Джо Байден заявил о том, что Америка применила к олигархам из России санкции, отобрав яхты и дома. Русский журналист отметил, что теперь надо доказать Байдену, что тот, мол, абсолютно прав в своих рассуждения о "боли олигархов", главное теперь - не спугнуть.

Мы нанесли удар в самое сердце российской экономики, прекратив экспорт энергоресурсов в США, - похвалялся Джо Байден в своём выступлении в Варшаве. - Сегодня США применили санкции в отношении 148 российских олигархов и членов их семей, захватили их имущество, их роскошные яхты, их дома. И сейчас они должны испытать на себе эту боль!

Боль, к слову, наши олигархи уже испытывают. Сидя, например, в Лондоне и жалуясь на то, что даже на уборщицу денег нет, придётся самому ручками прибираться. Но разве ж это страдания? Это обычный ручной труд.

На слова Байдена в самой России отреагировали по-разному.

- Недобросовестная конкуренция - Рейдерство - Причинение моральных страданий По совокупности на сколько потянет?

- поинтересовалась журналистка Юлия Витязева в своём Telegram-канале, напомнив также ещё и про призыв к смене власти в России и распространение фейков про курс доллара и рубля.

Спецкор "Комсомольской правды", корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале "Пул №3" увидел в речи американского лидера типичную голливудскую схему.