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Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
27 марта 2022, 02:40 • 107 • Политика
Президент США Джо Байден заявил о том, что Америка применила к олигархам из России санкции, отобрав яхты и дома. Русский журналист отметил, что теперь надо доказать Байдену, что тот, мол, абсолютно прав в своих рассуждения о "боли олигархов", главное теперь - не спугнуть.
Боль, к слову, наши олигархи уже испытывают. Сидя, например, в Лондоне и жалуясь на то, что даже на уборщицу денег нет, придётся самому ручками прибираться. Но разве ж это страдания? Это обычный ручной труд.
На слова Байдена в самой России отреагировали по-разному.
- поинтересовалась журналистка Юлия Витязева в своём Telegram-канале, напомнив также ещё и про призыв к смене власти в России и распространение фейков про курс доллара и рубля.
Спецкор "Комсомольской правды", корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале "Пул №3" увидел в речи американского лидера типичную голливудскую схему.
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