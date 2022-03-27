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Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"

27 марта 2022, 02:40  •  107 • Политика
Президент США Джо Байден заявил о том, что Америка применила к олигархам из России санкции, отобрав яхты и дома. Русский журналист отметил, что теперь надо доказать Байдену, что тот, мол, абсолютно прав в своих рассуждения о "боли олигархов", главное теперь - не спугнуть.
Мы нанесли удар в самое сердце российской экономики, прекратив экспорт энергоресурсов в США, - похвалялся Джо Байден в своём выступлении в Варшаве. - Сегодня США применили санкции в отношении 148 российских олигархов и членов их семей, захватили их имущество, их роскошные яхты, их дома. И сейчас они должны испытать на себе эту боль!
Боль, к слову, наши олигархи уже испытывают. Сидя, например, в Лондоне и жалуясь на то, что даже на уборщицу денег нет, придётся самому ручками прибираться. Но разве ж это страдания? Это обычный ручной труд.
На слова Байдена в самой России отреагировали по-разному.
- Недобросовестная конкуренция
- Рейдерство
- Причинение моральных страданий
По совокупности на сколько потянет?
- поинтересовалась журналистка Юлия Витязева в своём Telegram-канале, напомнив также ещё и про призыв к смене власти в России и распространение фейков про курс доллара и рубля.
Спецкор "Комсомольской правды", корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале "Пул №3" увидел в речи американского лидера типичную голливудскую схему.
Вот вы сначала смеётесь, потом удивляетесь, потом пальцем у виска крутите, а они реально так считают. Всё, что говорит Байден, - это речь из стандартного голливудского фильма. "Тирания, страдания народа, демократия, сплотимся, олигархи-коррупция, свободный мир не допустит, все на борьбу!" Там ближе к концу обязательно что-то такое произносят, - обратил внимание журналист. - Теперь главное - не спугнуть. Надо как-то довести до Байдена информацию, что он прав и нет лучше способа сделать России больно, кроме конфискации яхт олигархов.

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