Байден - новый Трамп? Прогноз эксперта о будущем "Северного потока - 2"

Новый президент США Джо Байден может ужесточить санкционную атаку, направленную против реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом пишет шведский журналист Йонас Гуммессон в статье для Svenska Dagbladet.

Байден ещё в 2016 году убеждал премьера Швеции Стефана Лёвена отказаться от российских поставок газа в пользу американского СПГ. Это бы позволило нанести удар по "Северному потоку - 2".

Стокгольм не поддался на давление, разрешив проложить трубопровод через шведскую экономическую зону. Шведы ссылались на Конвенцию ООН по морскому праву и нормы международного законодательства, которые не предусматривали юридических причин для отказа Москве.

В США вопрос не считают решённым. Недавно Вашингтон ввёл новые санкции против трубопровода, проигнорировав мнение Берлина. А при Байдене давление может усилиться, причём пострадать могут Швеция и Германия.

Но политтехнолог Сергей Маркелов сомневается, что Байден решится на радикальные шаги и зайдёт дальше Дональда Трампа. Позиция Вашингтона не помешает и достройке "Северного потока - 2".

"Я не думаю, что Джо Байден на старте своего президентского срока будет более радикальным. Он будет соблюдать те тренды, которые запустила команда Трампа", - пояснил эксперт в интервью polit.info.

Как ранее заявил немецкий политолог Александр Рар, при новом президенте США Джо Байдене давление на "Северный поток - 2" может уменьшиться.

В сфере внешней политики Байден не сильно отличается от Дональда Трампа, который развернул активную борьбу против участников энергетического проекта. Однако новый американский лидер также намерен восстановить трансатлантический союз с Европой.

"Байден не может начинать восстановление отношений с трансатлантическим сообществом, с Европой и Германией как его лидером с нового конфликта, с новой ссоры и фактически с войны", - поведал Рар в интервью ИА "Экономика сегодня".

Но после того как политик обустроится в Белом доме, давление на российско-европейские проекты со стороны Вашингтона возобновится. Кроме того, осенью 2021 года пост канцлера ФРГ покинет Ангела Меркель.

Депутат Государственной думы Игорь Ананских добавил, что немецкие политики стали заложниками ситуации вокруг "Северного потока - 2", а их выживаемость напрямую зависит от статуса проекта. За строительство газопровода отвечает не "Газпром" в гордом одиночестве, а международный консорциум, в который входят и европейские компании, зарабатывающие деньги для своих родных государств.

"От этой цены зависят тепло в немецких домах и стоимость товаров. Идя на поводу у американцев и увеличивая эту стоимость, политики понимают, что могут просто не "выжить" при следующем созыве", - отметил парламентарий в интервью РИА ФАН.