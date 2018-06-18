Бавария против Ангелы Меркель

Схватка по вопросу о беженцах в Германии – баварцы давят, Берлин отступает

«Поезд мчится в никуда» – так охарактеризовала немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung углубляющийся конфликт между двумя «сестринскими» партиями, ХДС и ХСС, по вопросу о кризисе из-за беженцев. У руководителей этих правительственных партий, Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера, сложились разные взгляды на пути его разрешения.

Баварский премьер-министр Маркус Сёдер и председатель ХСС (он же министр внутренних дел ФРГ) Хорст Зеехофер не находят взаимопонимания с Ангелой Меркель в принципиальных подходах к регулированию потоков беженцев, и ожесточённость разногласий нарастает, показывая, что дело заходит в тупик.

Теперь речь уже идёт не о том, кто прав, а кто «ещё правее» в разрешении этой сложнейшей для Германии проблемы, а о том, какое мировоззрение стороны берут себе на вооружение. Баварский премьер Маркус Сёдер на весь мир возвещает взгляды, за которые европейская либеральная инквизиция готова подвергнуть его проклятьям. «Время мультилатерализма истекло, и это не только наше мнение. Важнейшими протагонистами этой точки зрения являются в мировой политике Дональд Трамп и Владимир Путин».

Едва ли ссылки Сёдера на американского и российского президентов состоятельны, но в Германии такая точка зрения начинает становиться популярной. ХСС предлагает взять на вооружение вместо мультилатерализма хорошо известный унилатерализм, который прежде третировался как «национальный эгоизм». С этой концепцией решение проблемы беженцев кажется им очевидным. Баварцы предлагают следующее:

– взять под контроль государственные границы;

– не впускать на территорию Германии нелегальных мигрантов;

– запретить воссоединение семей ненатурализованных мигрантов;

– выслать всех эмигрантов, не получивших разрешение на пребывание;

– восстановить контрольно-пропускной пункт на перевале Бреннер из Италии в Австрию, через который в Германию идут потоки беженцев. Этот КПП был ликвидирован два года назад. А далее следует предложение итальянцам разворачивать суда с беженцами в порты отправления. Германия будет оказывать в этом соседям посильную помощь.

Все эти требования известны. Баварцы начали сейчас раскручивать их по той причине, что в октябре в Баварии предстоят земельные выборы и «Альтернатива для Германии» имеет там серьёзные шансы на успех.

Однако дело не только в выборах. По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Хермана, эта позиция пользуется широкой поддержкой населения. «Мы не хотим спора внутри коалиции, но ожидания граждан от федерального министра [Зеехофера. – Д.С.] таковы, что он должен действовать последовательно. ХСС идёт ясным курсом. Мы должны быстро решить проблему, потому что получаем большую поддержку. Со всех сторон мы слышим от наших сограждан: «Пожалуйста, не сдавайтесь». Мы хотим лишь применения европейского права. По этому вопросу нас поддерживают и члены «сестринской партии» ХДС. В 1993 году в Германии было достигнуто урегулирование по вопросу о беженцах, включившее поправки в конституции. Другие государства присоединились к нам тогда, и тема была исчерпана».

Возникает впечатление, что баварские политические лидеры решили навязать свою волю Ангеле Меркель, и это диктуется не только их предвыборными соображениями. Напор баварцев таков, что единству партийного тандема начинает грозить раскол. Ведь будучи федеральным министром, Хорст Зеехофер должен в конечном счёте следовать решениям кабинета по руководством Ангелы Меркель, его неподчинение грозит развалом правительства, а следом и коалиции. Однако тонкость заключается в том, что, являясь выборным политиком от Баварии, он представляет и её интересы, а беженцы идут именно через эту землю. У Зеехофера появляется соблазн использовать свои полномочия федерального министра внутренних дел для блокирования этих путей через Баварию вопреки мнению канцлера.

На днях Меркель созвала узкий круг наиболее доверенных лиц, чтобы решить, что делать с ХСС. Заседание продолжалось семь часов, о его результатах ничего не известно. Аналогичное заседание провело руководство ХСС в Мюнхене. Здесь ожидают, что Хорст Зеехофер даст указание не пускать беженцев на немецкой границе. Речь идёт о беженцах, уже имеющих регистрацию другой страны.

Следом в Берлине собрался президиум ХДС, на котором Меркель выступила против самостоятельной политики Германии в кризисе с беженцами. Она намерена провести чрезвычайную встречу с руководителями Италии, Австрии и некоторых других государств-членов ЕС в преддверии саммита Евросоюза 28 июня. Ожидается, что будет обсуждаться расширение мандата пограничной службы ЕС Frontex, а также сотрудничество ЕС с третьими государствами. В первую очередь с Тунисом, через который идёт сейчас наибольшее количество беженцев. Кроме того, будут обсуждаться меры по ограничению «блужданий» беженцев внутри ЕС, а также усиление охраны границ в рамках Шенгенской зоны.

Из конфликта двух немецких правительственных партий вырисовывается картина постепенного закрытия границ ЕС «на замок» перед потоками обездоленных из кризисных районов Северной Африки и Ближнего Востока. Меркель уже не придерживается прежней формулы «Мы справимся с этим», а ищет приемлемый способ возврата к контролируемой миграции при сохранении «толерантного» лица.