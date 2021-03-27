Бавария, Бавария... Неужели немцы доигрались?

В Баварии нарастает требование выхода из ФРГ

Бавария находится в составе Германии куда меньше, чем Грузия в составе России. Причем если Россию и Грузию объединяла общая православная вера, а потом общая советская идеология, то в Баварии и большей части остальной Германии исповедания различные: одни католики, другие протестанты.

Баварское королевство было и куда богаче той же Пруссии, которая собрала Германию под свою власть при Бисмарке, и куда более просвещённой. А когда-то вообще была центром средневековой германской империи.

В 1866 году Бавария вместе с Австрией вела с Пруссией войну, которую проиграла вместе с Австрией, в результате чего распался Германский союз и образовался союз Северогерманский, куда Бавария по условиям мира не могла быть принята, да и не хотела. Однако, когда через четыре года Пруссия разгромила империю Наполеона III, Бисмарк частью принудил, а частью купил согласие баварского короля Людвига на провозглашение короля Пруссии императором Германии, и по новой конституции Бавария утратила самостоятельность (хотя автономию и чуть ли не статус королевства сохраняла до времён Третьего рейха).

Если та же Грузия была спасена от уничтожения вхождением в состав России по собственной воле, то Баварию к вступлению в состав Германии принудили. И оснований быть в составе Германии, где Бавария находилась сто сорок лет, у неё было, скажем так, меньше, чем у Грузии быть двести лет в составе России. Или у Латвии с Эстонией, входивших в состав России почти триста лет, если не считать древность.

Сегодня примерно треть баварцев хочет независимости.

Если это получится или если даже Бавария будет просто настойчиво напоминать о своём желании, то что останется от объединенной Германии? Не выйдет ли так, что правители ФРГ сорок лет мечтали об аншлюсе ГДР, чтобы спустя несколько десятилетий снова получить раздел?

Кстати, идея поделить Германию даже не на два, а на четыре-шесть мелких государств была идеей англосаксов. После войны Сталин выступал за сохранение единства Германии и пошёл на создание ГДР лишь после того, как на западе провозгласили создание ФРГ. А в 1989 году Маргарет Тэтчер заклинала Горбачёва не допускать объединения немцев.

ГДР с исторической точки зрения – это в первую очередь Пруссия и Саксония, традиционно вполне самодостаточные немецкие государства. На их территории, то есть в восточных землях, уже с 90-х гг. не испытывают эйфории по поводу объединённой Германии. И если Бавария отвоюет независимость, они тоже могут захотеть вернуться к самостоятельному существованию.

Кстати, «первое на немецкой земле государство рабочих и крестьян» – это вовсе не ГДР. Это Бавария, где советская власть была установлена в апреле 1919 года и где баварская Красная армия некоторое время успешно противостояла войскам остальной Германии (за полгода до этого возникала ещё Эльзасская советская республика, но она просуществовала совсем недолго…). А в 1919 году Германия Баварию не то что принудила к единству, а просто завоевала.

Поэтому особой любви у баварцев к единому немецкому государству, в общем-то, исторически нет. Причём сегодня Бавария чуть ли не дотирует многие немецкие земли.

И тут немцы могут доиграться. Ведь едва объединившись в 1990 году, они начали поддерживать сепаратистские движения где только возможно. Немецкая военная и дипломатическая помощь позволила отсоединиться Хорватии от Югославии. Объединённая Германия поддерживала прибалтийских сепаратистов в СССР. Она отрывала от Югославии Словению, Боснию с Герцоговиной…

А если можно Хорватии, почему нельзя Баварии? Хорваты и сербы – славяне. Баварцы и «немцы» – немцы. В первом случае – католики и православные, во втором – католики и протестанты. Сербы – православные славяне, боснийцы – славяне-мусульмане… Почему не отделиться католикам, если отделяются почитатели Корана?

Если Россия/СССР обладала государственным единством сотни лет, то Германия – куда меньше: с 1870 по 1945 год, потом с 1989 года. И конечно, может возникнуть вопрос: если в 1991 году была разделена Россия/СССР, не может ли произойти так, что и Германия окажется разделённой «борцами за национальную независимость»? Ведь у таких борцов сразу найдутся внешние покровители и помощники в борьбе за независимость. Сразу можно назвать тех, кто будет в этом заинтересован: США, Англия, Франция. Не говоря о страстно симпатизирующей Германии Польше и некоторых других «исторических друзьях»…

Объединённая Германия – сильная Германия. Сильная Германия – гегемон в Европе. Разъединённая Германия – слабая Германия. Что лучше для её соседей? Через некоторое время окажется, что у германского единства останется один защитник и союзник – Россия.

До Бисмарка Германия состояла из трёх десятков государств. До Наполеона – из трёхсот, это куда больше, чем количество республик в Югославии или княжеств в средневековой Грузии.

Добавим к этому, что Бавария – во многом опора политической стабильности Германии и немецкого консерватизма. Правящая партия ХДС/ХСС ведь потому и правящая, что держится союзом с самостоятельным баварским Христианско-социальным союзом (ХСС). Без его голосов, голосов консервативных баварских католиков, колеблющееся равновесие сразу склонится в сторону СДПГ и «зелёных»: власть уже не будет переходить от социал-демократов к христианским демократам – она с большой долей вероятности сосредоточится в руках представителей «красно-зелёной коалиции». А конфессиональный баланс изменится в пользу протестантов, но тогда это будет не Германия, а «вторая Швеция»…

И конечно, если Бавария подойдёт к тому, чтобы отсоединиться от Германии, вполне может встать вопрос о том, чтобы Бургундии отсоединиться от Франции, а Шотландии – от Великобритании.